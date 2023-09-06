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МЦД-4: преимущества, схема станций и тарифы

06 сентября 2023, 14:57
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В ближайшие дни состоится открытие МЦД-4. Тестирование графика движения для поездов будущей четвёртой ветки диаметра уже стартовало.
Редакция «Радио 1» узнала о тарифах и преимуществах МЦД-4 для жителей Московской области и выяснила сроки открытия диаметра.

МЦД-4 дата открытия



По информации Минтранса, движение поездов по МЦД-4 будет открыто 9 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил запуск поездов по диаметру до конца текущей недели.

Схема МЦД-4


Диаметр связывает семь железнодорожных вокзалов Москвы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Благодаря этому, транспортное обслуживание 23 районов Москвы и прилегающих к столице городов, будет улучшено. Это сделает поездки более комфортными и оптимальными по времени. На транспортной карте МЦД-4 будет обозначен зелено-бирюзовым цветом. Пассажиры смогут осуществлять пересадки на метро, МЦК и другие линии диаметра.

Станции метро МЦД-4


Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Диаметр существенно разгрузит участки линий метро и создаст новые. Пассажиры Солнцевской, Арбатско-Покровской, Филевской и Калининской линии смогут добираться до места назначения гораздо быстрее.

Расписание поездов и тарифы


Стоимость билетов будет зависеть от тарифных зон. «Дальняя» зона начинается за границами МЦД. В нее входят станции от Нары до Дачной и от Черного до Крутого. Стоимость разовой поездки составит 65 рублей , затем пассажиру будет необходимо доплачивать 30 рублей за каждую зону.

«Центральная» зона начинается от станции Внукова до Реутова. Разовая поездка обойдется пассажирам в 50 рублей;

Зона «Пригород» обозначена от Апрелевки до Лесного Городка и от Никольского до Железнодорожной. Стоимость разовой поездки — 65 рублей;

Пересадка в границах МЦД для пассажиров бесплатная. Однако, осуществить переход на другой вид транспорта важно в течение 90 минут с момента первой валидации, иначе придется заплатить за проезд заново.


Преимущества МЦД-4 для жителей МО


Главным преимуществом открытия МЦД-4 для жителей Подмосковья станет снижение стоимости поездок. в пресс-службе Минтранса Московской области сообщили, что жители МО смогут тратить на дорогу в три раза меньше средств, чем до открытия диаметра. Кроме того, Пассажиры МЦД-3 смогут в два раза быстрее добраться до нужного места. Читайте о том, как жителям Подмосковья и Москвы упростить свои поездки в материале «Радио 1».

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#мцд
#пассажиры
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Почти 2 тысячи детей-инвалидов Подмосковья отдохнули в санаториях этим летом
06 сентября 2023, 16:04

Фото: istockphoto / Jordi Mora Igual

В Подмосковье у детей-инвалидов есть возможность получения бесплатной путёвки в санатории.

«За летний период в Подмосковье обеспечены санаторно-курортным лечением 1805 детей-инвалидов, а это свыше 3 тысяч путевок, ведь они едут в санаторий в сопровождении родителей. Вместе с тем сезон продолжается и до конца этого года оздоровление в санаториях, расположенных на Черноморском побережье и в Подмосковье, получат в общей сложности 4 тысячи детей-инвалидов», — сообщила министр социального развития Московской области Людмили Болатаева. 

Одними из самых популярных санаториев стали: санатории на поверье Чёрного моря «Русь» в Анапе, «Славутич» и «Горный» в Крыму.

Для реализации этой меры поддержки было выделено 358 миллионов из бюджета региона. 

Кроме того, сопровождающие детей-инвалидов могут также оформить бесплатный проезд в санаторий. 

Оформить заявку на получение путёвки санаторий можно по ссылке. 

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#семьи с детьми
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Треть проверенных с начала года в Подмосковье такси оказались нелегальными
06 сентября 2023, 15:58

Фото: Минтранс МО

В Подмосковье с начала года проверено более 6,5 тыс автомобилей такси. Как выяснилось, порядка 2,3 тыс водителей занимались перевозками без разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.  
«В отношении водителей составлено более 11 тыс административных материалов. Местами притяжения для нелегалов остаются аэропорты автовокзалы, остановки общественного транспорта рядом с железной дорогой и метро, где наблюдается интенсивный пассажиропоток», – отметили в ведомстве.
 Там напомнили, как отличить легальный автомобиль такси. У него кузов белого цвета с жёлтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарём на крыше. 
 
В салоне должна быть информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки. Также там должен быть размещён QR-код с разрешением, которое можно проверить по этому коду. 

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#минтранс мо
#транспорт
#перевозки
#такси
#проверки
#московская область
#подмосковье
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Комлесхоз сообщает, как выбрать удобную площадку для участия в акции «Наш лес. Посади свое дерево»
06 сентября 2023, 15:31

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдет в Московской области с 16 по 30 сентября.

Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области рассказали, как выбрать наиболее удобную площадку для участия в  экологической акции: .

— необходимо зайти на карту сайта геопортала Подмосковья; 

— выбрать в меню раздел «Комитет лесного хозяйства МО» и нажать на папку «Наш лес. Посади своё дерево 2023»;

— отметить галочкой «Площадки акции (лесные)» и/или «Площадки акции (муниципальные)»;

— далее из предложенных на карте площадок, отмеченных эмодзи «ёлочка», нужно выбрать наиболее удобную для Вас площадку.

Центральная лесная площадка в этом году будет организована вблизи деревни Новая Купавна в Богородском городском округе. На этому участке, где была произведена сплошная санитарная рубка, высадят порядка 16 тыс сосен.

Адреса всех площадок, где пройдёт акция, можно найти на Геопортале Подмосковья в разделе Комлесхоза региона «Наш лес. Посади своё дерево 2023».

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#площадки
#сво
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Названо условие нахождения за рулем пьяного человека
Верховный суд РФ разрешил пьяным сидеть за рулем припаркованного автомобиля
06 сентября 2023, 15:30

Фото: istockphoto/ronstik

Верховный суд России не разрешил подвергать штрафам автовладельцев, которые в нетрезвом виде сидят за рулем припаркованного автомобиля. Об этом сказано в постановлении судебной коллегии по делам об административных правонарушениях.
В документе четко выведено определение водителя как лица, управляющего транспортным средством. В свою очередь, управление транспортным средством обозначено как воздействие на него лица, в результате которого оно перемещается в пространстве.

В качестве любопытного прецедента суд рассмотрел жалобу водителя из подмосковного Чехова, который вечером сидел пьяный за рулем припаркованного автомобиля «Лада Веста». Мужчину заметил инспектор ГИБДД, который выявил у него состояние алкогольного опьянения и составил протокол. Изначально суд признал его виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения») и приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишению водительских прав на два года.

В итоге мужчина дошел до Верховного суда, доказывая, что в его действиях не было состава преступления. В результате разбора дела судебная коллегия определила, что субъектом административного правонарушения, предусмотренного данной статьей, долен быть водитель автомобиля. О том, что машина не двигалась, заявляли как сам обвиняемый, так и свидетели с понятыми. Согласился с ними и инспектор ГИБДД. В результате суд отменил все прежние решения и прекратил дело за недоказанностью обстоятельств.

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#суд
#гибдд
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#коап
#правонарушения
#машина
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Ветераны СВО будут преподавать в российских школах
Кравцов: на базе ГУП созданы центры переподготовки педагогов-ветеранов СВО
06 сентября 2023, 15:28

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Ветеранов СВО будут подготавливать к преподаванию в школах дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Всероссийского педагогического форума «Память священна».
Подготовка ветеранов будет производиться в Центрах профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов СВО и участников боевых действий. Создана эта организация на базе Государственного университета просвещения (ГУП).

Ранее сообщалось, что участники СВО и их дети смогут бесплатно пройти довузовскую подготовку. Помимо них, получить эту услугу смогут те, кто имеет квоту на обучение в вузе.

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#сво
#преподавание
#ветеран
#школа
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ЦППК перевезла за летний период около 140 млн пассажиров
06 сентября 2023, 15:25

Фото: ЦППК

Поезда Центральной ППК за летние месяцы перевезли 139 млн пассажиров. Такие данные привели в пресс-службе компании.
Самой востребованной станцией стал Ярославский вокзал, откуда в поездки отправились более 6,1 млн пассажиров, а самым популярным направлением – Ярославское с 26 млн пассажиров за лето. Далее следуют Казанское (21 млн поездок) и Горьковское (15 млн).  

Максимальный рост пассажиропотока, по данным ЦППК, показала станция Аминьевская. Там за лето приняли и отправили около 800 тыс пассажиров. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 473 тыс. 

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#цппк
#транспорт
#поезд
#вокзал
#лето
#подмосковье
#московская область
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Психолог раскрыла страшные последствия платы детям за оценки
Психолог Смолярчук объяснила, почему детям нельзя платить за оценки
06 сентября 2023, 15:24

Фото: IStock/Fascinadora

Родители стремятся поощрять тягу ребёнка к знаниям. Чаще всего для этого используют денежную мотивацию: мамы и папы платят школьнику за хорошие оценки, а за плохие наказывают штрафом.
Однако директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук уверена, что такой способ разовьёт у ребёнка циничность. Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1».
«Если вы таким образом захотите ребенка простимулировать, действительно, в течение года-двух этот метод сработает, но потом вы получите товарно-денежные отношения. Ребёнок вырастет и спросит, на кого вы написали завещание. Он будет просить подарить какую-то вещь, а если вы этого не сделаете он будет вас шантажировать, например, начнёт плохо вести или не будет заботиться о вас в старости», — сказала Ирина Смолярчук.
Специалист отметила, что при воспитании ребёнка важна не «дрессировка», важны внимание, забота и время. 

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#школа
#родители
#психотерапевт
#отношения
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Хинштейн не поддержал возможный запрет VPN-сервисов
06 сентября 2023, 14:53

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что в России не стоит запрещать VPN-сервисы, однако нужно напоминать людям об опасности, которые они несут для своих пользователей.
«Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

При этом он объяснил, что эти сервисы собирают данные о пользователях, прослеживают их активность и могут передавать данную информацию третьим лицам. По словам Хинштейна, людям стоит об этом чаще напоминать, отметив, что пользователи VPN-сервисов не полностью осознают или вообще не знают о рисках для их цифровой безопасности.

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#данные
#пользователи
#telegram
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День города Москва 2023: программа праздника, где пройдет салют
06 сентября 2023, 14:47

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Праздничная программа, посвященная Дню города, ждет жителей и гостей столицы 9 и 10 сентября. Множество торжественных мероприятий пройдёт на различных городских площадках, а в завершении вечера, ожидается праздничный салют. Редакция «Радио 1» сделала подборку мест, которые точно стоит посетить на День города в Москве, чтобы не пропустить самое интересное.
В честь 876-летия Москвы на городских площадках в парках, музеях и учреждениях культуры пройдет множество тематических мероприятий, выставок и концертов.

Когда Москва отметит День города в 2023 году


В 2023 году столица России отмечает 876-летие. День города пройдет девятого и десятого сентября. В соответствии с законом «О праздниках и памятных датах» День рождения Москвы ежегодно отмечают в первую или вторую субботу первого осеннего месяца.

Что запланировано на День города в Москве: программа мероприятий

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Мероприятия в парках


Жители и гости столицы смогут посетить концерты начинающих артистов в парке искусств «Музеон». Вместе с ними, на площадках выступят популярные исполнители хитов и блогеры.  В Таганском парке, «Сокольниках», Красной Пресне и усадьбе «Воронцово» выступят знаменитые артисты, посетители площадок смогут принять участие в мастер-классах. Кроме того, фестиваль «Театральный марш» пройдет в «Эрмитаже». Помимо звезд эстрады, для зрителей выступят творческие коллективы, цирковые артисты и театральные деятели.

Концерты


Ценителям современной музыки и любителям популярных хитов, стоит посетить праздничный концерт на Поклонной горе, который пройдет 9 сентября с 12:00 до 22:00. Для зрителей выступят Филипп Киркоров, IOWA, DABRO, MIA BOYKA, Тося Чайкина и другие. 10 сентября с 15:00 до 20:00 пройдет концерт радиостанции «Дорожное радио».

Лужники

 
По традиции, одной из главных развлекательных площадок в праздничные выходные станет стадион «Лужники». Гостей и жителей столицы порадуют номерами артисты балета, певцы, танцоры и актеры. В рамках мероприятия выступят с масштабным шоу Полина Гагарина, Люся Чеботина, Валерий Сюткин и другие.

 ВДНХ


В День города на ВДНХ пройдут лекции, мастер-классы, выступления гимнастов. Зрители смогут встретиться с известными космонавтами, спортсменами, артистами. Кроме того, вход в музеи и на выставки будет совершенно бесплатный. Для гостей выступят Мохито, Анастасия Спиридонова и МОТ. 

Аттракционы


Гости праздника смогут посетить столичные аттракционы бесплатно. Прежде, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Предварительной регистрации не потребуется. Пропуск на карусели будет осуществляться в порядке живой очереди. Редакция «Радио 1» выяснила, где жители и гости Москвы смогут бесплатно прокатиться на аттракционах в День города. В парке Дружбы, «Северном Тушино», Бабушкинском парке, ландшафтном парке «Митино», Таганском парке, усадьбе Воронцово, парке «Красная Пресня», Перовском парке, Измайловском парке, парке «Сокольники», парке 50-летия Октября, парке «Фили», музее-заповеднике «Царицыно», Парке Горького.
 


Будет ли салют в День Москвы 2023 


Праздничный салют в честь Дня города пройдет девятого сентября в 21:00 на 23 городских площадках Москвы. Фейерверки традиционно будут запущены с самых высоких точек столицы. Самыми популярными из них стали: парк Победы, парк Фили, парк Сокольники, парк Горького, сад Эрмитаж, Таганский парк, Перовский парк, Москворецкая набережная.
 

Метро и перекрытия движения транспорта на День города в Москве


Девятого и десятого сентября, в связи с празднованием Дня города, столичное метро и МЦК будут работать в круглосуточном режиме. Дептранс предупреждает москвичей и гостей города о перекрытии ряда дорог. В районе стадиона «Лужники» будет перекрыт проезд девятого сентября с 08:00 утра и до окончания праздничного концерта. Публикуем список улиц, движение по которым будет ограничено:

  1. проектируемый пр. № 2309 от ул. Усачева до ул. Доваторов;
  2. ул. Савельева от ул. Усачева до ул. Доватора;
  3. ул. Доватора от ул. Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской ул.;
  4. ул. 10-летия Октября от ул. Усачева до ул. Доватора;
  5. ул. 3-я Фрунзенская от ул. Доватора до ул. Ефремова;
  6. ул. Ефремова от 3-й Фрунзенской ул. до Трубецкой ул.;
  7. пер. Хользунова от Несвижского пер. до Комсомольского просп.;
  8. дублер Комсомольского просп. от пер. Хользунова до д. 20, стр. 1 по Комсомольскому просп. (с 08:00 до окончания мероприятия);
  9. съезд с ул. Хамовнический Вал на ул. Доватора (с 08:00 до окончания мероприятия).

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