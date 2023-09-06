МЦД-4: преимущества, схема станций и тарифы

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
МЦД-4 дата открытия
Схема МЦД-4
Станции метро МЦД-4
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Диаметр существенно разгрузит участки линий метро и создаст новые. Пассажиры Солнцевской, Арбатско-Покровской, Филевской и Калининской линии смогут добираться до места назначения гораздо быстрее.
Расписание поездов и тарифы
Стоимость билетов будет зависеть от тарифных зон. «Дальняя» зона начинается за границами МЦД. В нее входят станции от Нары до Дачной и от Черного до Крутого. Стоимость разовой поездки составит 65 рублей , затем пассажиру будет необходимо доплачивать 30 рублей за каждую зону.
«Центральная» зона начинается от станции Внукова до Реутова. Разовая поездка обойдется пассажирам в 50 рублей;
Зона «Пригород» обозначена от Апрелевки до Лесного Городка и от Никольского до Железнодорожной. Стоимость разовой поездки — 65 рублей;
Пересадка в границах МЦД для пассажиров бесплатная. Однако, осуществить переход на другой вид транспорта важно в течение 90 минут с момента первой валидации, иначе придется заплатить за проезд заново.
Преимущества МЦД-4 для жителей МО
Главным преимуществом открытия МЦД-4 для жителей Подмосковья станет снижение стоимости поездок. в пресс-службе Минтранса Московской области сообщили, что жители МО смогут тратить на дорогу в три раза меньше средств, чем до открытия диаметра. Кроме того, Пассажиры МЦД-3 смогут в два раза быстрее добраться до нужного места. Читайте о том, как жителям Подмосковья и Москвы упростить свои поездки в материале «Радио 1».
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