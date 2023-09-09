МЦД соединят Москву с другими городами России

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Президент России Владимир Путин во время поздравления жителей Москвы с Днём города рассказал, что планируется продление Московских центральных диаметров (МЦД) до Калуги, Тулы и других регионов, граничащих с Московской областью.
Ранее сообщалось, что 9 сентября Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение на МЦД-4, который соединил Апрелевку (Наро-Фоминский городской округ) с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе.
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Анастасия Чинкова