Муфтий Татарстана потребовал снисхождения для участников беспорядков в Дагестане

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Необходимо учитывать, что беспорядки в Махачкале организованы за пределами Дагестана и «спровоцированы Израилем», поэтому следует снисходительнее относится к их участникам. Об этом заявил глава Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий республики Камиль Самигуллин.
Он отметил, что цель организаторов таких беспорядков – разрушить Россию изнутри. В таком случае, важно учитывать, что участники этих митингов в Махачкале просто поддались на провокацию. Они пошли на это от отчаяния, но когда общественность России осудила их действия – раскаялись в том, что сделали, подчеркнул муфтий.
Также Самигуллин добавил, что считает виновниками событий в Палестине Израиль и США. А сами беспорядки в аэропорту Махачкалы никак не связаны с каким-либо проявлением защиты сектора Газа или помощи Палестине, поэтому возмещение зла на евреях бессмысленно.
Муфтий обвинил «сионистских зачинщиков» в том, что происходило в аэропорту Махачкалы и призвал правительство республики более снисходительно относится к участникам этих беспорядков.
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Также Самигуллин добавил, что считает виновниками событий в Палестине Израиль и США. А сами беспорядки в аэропорту Махачкалы никак не связаны с каким-либо проявлением защиты сектора Газа или помощи Палестине, поэтому возмещение зла на евреях бессмысленно.
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Анастасия Чинкова