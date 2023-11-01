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Муфтий Татарстана потребовал снисхождения для участников беспорядков в Дагестане

01 ноября 2023, 16:06
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Необходимо учитывать, что беспорядки в Махачкале организованы за пределами Дагестана и «спровоцированы Израилем», поэтому следует снисходительнее относится к их участникам. Об этом заявил глава Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий республики Камиль Самигуллин.
Он отметил, что цель организаторов таких беспорядков – разрушить Россию изнутри. В таком случае, важно учитывать, что участники этих митингов в Махачкале просто поддались на провокацию. Они пошли на это от отчаяния, но когда общественность России осудила их действия – раскаялись в том, что сделали, подчеркнул муфтий.

Также Самигуллин добавил, что считает виновниками событий в Палестине Израиль и США. А сами беспорядки в аэропорту Махачкалы никак не связаны с каким-либо проявлением защиты сектора Газа или помощи Палестине, поэтому возмещение зла на евреях бессмысленно.


Муфтий обвинил «сионистских зачинщиков» в том, что происходило в аэропорту Махачкалы и призвал правительство республики более снисходительно относится к участникам этих беспорядков.

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#дагестан
#аэропорт
#сша
#израиль
#муфтий
#митинг
#палестина
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Власти Болгарии заподозрили в шпионаже журналиста «Российской газеты»
Власти Болгарии лишили аккредитации корреспондента «РГ», обвинив его в шпионаже
01 ноября 2023, 15:51

Фото: iStock/artisteer

Власти Болгарии лишили корреспондента «Российской газеты» Александра Гацака аккредитации из-за подозрения в шпионаже. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ), не приводя никаких доказательств совершения журналистом шпионских действий.
Ранее «Российская газета» сообщала, что корреспондента издания Александра Гацака собираются выслать из Болгарии. При этом, причины принятия такой меры не приводились. 

Журналист доложил СМИ, что посольство России в Софии получило уведомление от болгарского МИД об аннулировании аккредитации журналиста с дальнейшей экстрадацией. 

Телеканал, который оповещал об инциденте, сообщил, что приказ был издан главой агентства национальной безопасности страны. Отмечается, что было найдено достаточное количество доказательств того, что Гацак под видом журналиста собирал разведданные. При этом ни одно из этих доказательств приведено не было.

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#россия
#журналист
#болгария
#мид
#посольство
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Лидер клуба нацистов арестован в Петербурге за демонстрацию тату со свастикой
01 ноября 2023, 15:40

Фото: istockphoto/zamrznutitonovi

В Санкт-Петербурге задержали мужчину 1977 года рождения за публичную демонстрацию татуировки с нацистской символикой. Ранее он уже неоднократно был судим, в том числе за убийство.
Как установило следствие, обвиняемый, уже находясь под действием административного наказания за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, находясь на спортивной площадке, демонстрировал окружающим вытатуированный на груди графический символ, внешне неотличимый от нацистского, который запрещен в России, передает Neva Today. Позже он опубликовал фотографии, сделанные на спортплощадке, в социальных сетях. 

В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее неоднократно был судим, в том числе приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство человека. К тому же, он являлся лидером клуба, куда входят молодые люди, разделяющие неонацистские взгляды. Обвиняемый полностью признал свою вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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#убийство
#следствие
#мужчина
#меры
#люди
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Синоптики пообещали новую волну рекордного тепла в Москве и Подмосковье
01 ноября 2023, 15:27

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Тепло, которое наступило в Москве и Подмосковье закончится уже в четверг, но вернётся уже скоро. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, в четверг и пятницу в столичном регионе ожидается повышение температуры до 2… 4 градусов и дождь. Однако в целом первая половина ноября обещает быть тёплой.
«У нас будет очень тёплая первая половина ноября. Понижение температуры начнется уже завтра с прохождением холодного фронта, в Москве выпадет небольшой дождь, на востоке области он будет умеренный и даже местами сильный. Но уже в воскресенье и понедельник новая волна тепла приходит с новым циклоном, и мы опять окунаемся в рекордное тепло. Столбики термометров поднимутся до 10… 12 градусов тепла, хотя это тепло и будет сопровождаться дождями», — сказал специалист.
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#тепло
#прогноз погоды
#москва
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В Москве 22 ноября в 13:00 пройдет юношеская премия «Экология – дело каждого»
01 ноября 2023, 15:10

Фото: istock / Khanchit Khirisutchalual

В Москве в Большом зале Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» 22 ноября в 13:00 состоится детско-юношеская премия «Экология – дело каждого».

Данная премия проводится с 2021 года ее организует Росприроднадзор. Мероприятие проводится в целях реализации Указа Владимира Путина № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Целью проекта является популяризация темы экологии и сохранения окружающей среды и привлечение людей  к экологической повестке. 

С 1 октября 2023 года начался четвертый сезон Премии. Прием заявок  проходит на сайте экологияделокаждого.рф. Участвовать могут все, независимо от возраста — нужно отправить творческую работу, связанную с защитой и сбережением окружающей среды.

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#экология
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#премия
#приём
#рф
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Красногорская компания плетет сети для бойцов СВО
01 ноября 2023, 14:53

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Производственная компания «СИМА» из Красногорска уже целый год плетет сети для участников СВО. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Компанию посетила первый замглавы округа Наталья Тимошина и пообщалась с сотрудниками цехов.

«Предприятие уникальное, особенно в наше время. Мы увидели женщин, которые делают великое дело. Это один из способов  поддержать наших героев, которые защищают нашу Родину», - отметила Наталья Тимошина. 

Всего 4 цеха компании и более 20 работников занимаются производством. В месяц они выпускают свыше 300 сетей, которые передают для госзаказов.

Стоит отметить, что помочь может любой желающий, а также в компании есть свободные вакансии в цеха по производству сетей.

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#красногорск
#подмосковье
#поддержка
#сво
#производство
#московская область
#предприятие
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Россияне назвали самую лёгкую для трудоустройства профессию
Опрос: Самая лёгкая для трудоустройства профессия — курьер
01 ноября 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/BongkarnThanyakij

Опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают самой лёгкой для трудоустройства профессию курьера.
Так ответили 57% опрошенных.

В топ самых лёгких для входа профессий вошли охранник (49%) и грузчик (40%).

Кроме этих профессий, россияне назвали водителей, поваров, маркетологов, дизайнеров, спортсменов, проводников и актёров также лёгкими для трудоустройства.

Как передаёт RT, исследование проводилось среди респондентов из всех регионов России, в опросе поучаствовали 3,2 тыс. человек.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 57% россиян испытывают проблемы с эмоциональным перееданием. При этом, 28% респондентов признались, что используют еду в борьбе со стрессом.

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#опрос
#профессии
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В России проводится творческий конкурс «Пробуждая сердца»
01 ноября 2023, 14:47

Фото: istockphoto/DimaBerkut

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» проводит третий Всероссийский творческий конкурс «Пробуждая сердца». Он посвящен памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василия Ланового.
Заявки принимаются на сайте конкурса pravnuki-pobediteley.ru с 10 октября 2023 года по 16 января 2024 года. В состав жюри вошли Народные артисты России Ирина Купченко, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Светлана Крючкова и другие представители творческой интеллигенции Российской Федерации.

Победители финального этапа конкурса будут приглашены в Москву, где для них будет организована церемония награждения с участием представителей культурной элиты страны и вручением ценных призов.

Положение и информационные материалы о конкурсе «Пробуждая сердца» доступны по QR-коду:



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#конкурс
#страны
#церемония
#бессмертный полк
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«Дать амнистию»: Нурмагомедов, Хасбик и Магомедов вступились за нарушителей в Дагестане
Нурмагомедов, Хасбик и Магомедов вступились за штурмовавших аэропорт Махачкалы
01 ноября 2023, 14:37

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Спортсмены Хабиб Нурмагомедов, Махмуд Магомедов и блогер Хасбик попросили «не ломать судьбы молодых ребят», которые штурмовали аэропорт в Махачкале.

Чемпион Европы по вольной борьбе Магомедов написал обращение к дагестанскому правительству и лично к главе республики Сергею Меликову.  Боев попросил не ломать судьбы ребят, дать всем участникам беспорядков амнистию.

«Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает, и пора уже понять, и выйти на открытый диалог с народом», — написал Магомедов в Инстаграме*. 
Пост набрал уже 55 тысяч лайков, многие подписчики поддержали бойца. Кроме того, эту запись репостнули Хабиб и Хасбик — крайне влиятельные люди в Дагестане.

Также слова поддержал Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, он считает, что к участникам беспорядков нужно проявить снисхождение, так как «их действия были спровоцированы внешними силами».

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Сын Евгения Пригожина стал главой вагнеровцев в составе Росгвардии
01 ноября 2023, 14:31

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Павел Пригожин, сын покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, стал новым главой компании в составе Росгвардии, об этом сообщает 59.ru со ссылкой на представителя организации в Пермском крае.
Как отметил собеседник издания, сейчас частная военная компания «Вагнер» официально вошла в состав Росгвардии и стала её подразделением.

Отличие заключается в том, что в неё больше не набирают людей из мест лишения свободы. Источник СМИ утверждает, что с «Вагнером» теперь можно заключить контракт.

Вступить в ряды ЧВК могут мужчины в возрасте от 20 до 55 лет. Размер оплаты по контракту будет зависеть от места, куда будущий вагнеровец отправиться служить, предположительно – от 80 до 240 тысяч рублей.

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