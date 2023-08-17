Муниципалитетам Подмосковья передали 55 коммунальных тракторов

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области
Новые «коммунальные помощники» позволят муниципалитет решить широкий спектр задач в содержании территорий, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
«Парк коммунальной техники Подмосковья пополнился еще на 55 единиц: пять городских округов получили тракторы МТЗ 82.1. Распределение техники проводится исходя из анализа эффективности ее использования в прошлый период и фактической потребности конкретного муниципалитета, — рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
Новые тракторы будут использоваться круглый год.
Коломна и Волоколамск получили 13 тракторов, Подольску выделили 12 единиц, Щелково передали 11 машин и 6 тракторов направлены в Сергиев Посад.
До конца текущего года ведомство продолжит оснащать муниципалитеты необходимой специализированной техникой.
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