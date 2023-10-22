Фото: Пресс-служба г.о. Кашира
Мурал на тему газовой безопасности появился на торце одного из домов в Кашире-3. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Сообщается, что мурал выполнен в соответствии с поручением вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, которое было дано во время его визита в Каширу в этом месяце.
Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи.
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«Все мы помним события в Балашихе, связанные со взрывом бытового газа в одном из многоквартирных домов. Конечно же, это страшные вещи. И не хотелось бы, чтобы они повторялись. Появление мурала на тему газовой безопасности – это напоминание нашим жителям о правилах обращения с голубым топливом», — рассказал первый заместитель главы округа Сергей Кирюхин.
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Екатерина Коршунова