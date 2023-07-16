Мурашко: Началось широкое внедрение искусственного интеллекта в медицину

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Псковскую область рассказал о начале внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения. Об этом сообщает «Российская газета».
«Вся трансформация системы здравоохранения проходит с построением новых технологических процессов. Таким образом у медицинского персонала становится больше времени для работы непосредственно с пациентом. В этом году началось пилотное внедрение в практику программ с искусственным интеллектом. Для этого уже подготовлена инфраструктура», – пояснил министр.
Некоторые регионы уже активно используют возможности ИИ в работе. Например, в Москве во время пандемии COVID-19 задействование современных технологий позволило на ранних этапах обнаруживать опухоли лёгких при проведении КТ и МРТ-исследований.
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