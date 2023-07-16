Мурашко: Началось широкое внедрение искусственного интеллекта в медицину

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил заслуженного металлурга России Виктора Никоноровича Семёнова с профессиональным праздником. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации города.

16 июля в России отмечается День металлурга. В Химках находятся одни из крупнейших в промышленных предприятий страны. На них трудятся сотни работников металлургической отрасли.

«В третье воскресенье июля мы отмечаем День металлурга! В Химках работают крупные промышленные предприятия – НПО «Энергомаш», МКБ «Искра», МКБ «Факел», НПО имени Лавочкина. Важное звено их трудовых коллективов – металлурги, которые обеспечивают все процессы производства. Химчанин Виктор Никонорович Семёнов – заслуженный металлург Российской Федерации, профессор, лауреат премии имени академика В.П. Глушко, лауреат губернаторской премии «Наше Подмосковье», – отметил Дмитрий Волошин.

Виктор Никонорович совершил два мировых научных открытия и написал более 300 научных работ. Его разработки используются в космической отрасли всего мира.



Изобретения и открытия Семёнова позволили Химкам стать наукоградом. Он руководил разработкой первой экологической карты города, а его проекты по переработке промышленных и бытовых отходов помогли улучшить экологию.