Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин строить карьеру и откладывать деторождение

Фото: сайт Кремля
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что стремление женщин к созданию карьеры и обеспечению материальной базы, из-за которого рождение детей откладывается на потом — это порочная практика.
По словам Мурашко, из-за этого возникли такие проблемы, как: бесплодие, ЭКО, недоношенные дети.
Мурашко также дополнил, что ранний срок родов будет благоприятен не только для здоровья самой женщины, но и для здоровья ее детей и карьеры.
Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена. Он выступил с инициативой перевести подобные препараты на учет.
Читайте также:
Минздрав РФ поддержал инициативу ограничить продажи препаратов для аборта
Мурашко рассказал о состоянии девочки, чьи родители погибли в ЧП на мосту
Ученые обнаружили побочный эффект от противозачаточных таблеток
«Ситуация должна быть пересмотрена. Посыл должен быть иной», — отметил глава Минздрава.
Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена. Он выступил с инициативой перевести подобные препараты на учет.
Читайте также:
Минздрав РФ поддержал инициативу ограничить продажи препаратов для аборта
Мурашко рассказал о состоянии девочки, чьи родители погибли в ЧП на мосту
Ученые обнаружили побочный эффект от противозачаточных таблеток
Екатерина Коршунова