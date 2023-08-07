Мурашко: отечественные производители лекарств и оборудования должны быть в приоритете

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«Мы настаиваем, чтобы при заключении контрактов, приоритеты отдавались отечественному производству, которое в последние годы показывает колоссальные успехи», - об этом министр заявил на всероссийском совещании по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Уфе.
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