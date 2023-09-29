Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами на российском рынке

«Строительная компания завершила работу по внутренней инженерии, усилению фундаментной плиты, стяжке и отделке мест общего пользования. Сейчас на объекте работают 170 строителей. В октябре, когда начнутся работы по благоустройству придомовой территории и другие завершающиеся строительные работы, число рабочих превысит 200», – рассказал Станислав Каторов.

«Достройкой жилого комплекса занимается организация, которая зарекомендовала себя только с хорошей стороны. Совсем недавно специалисты ГК «Гранель Гранит» в сжатые сроки завершили масштабное строительство – ЖК «Новокосино-2», – подытожил Каторов.

Станислав Каторов 27 сентября вместе с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков по Московской области Вячеславом Бетиным и будущими жильцами ЖК «Юбилейный» проинспектировали ход строительных работ на объекте. 25-этажный корпус на Юбилейном проспекте Реутова должны были ввести в строй летом 2021 года, однако застройщик не выполнил взятые на себя обязательства.Работы возобновила ГК «Гранель Гранит», которые выиграла тендер Фонда.В пресс-службе отметили, что уже заказаны двери. Будут сделаны противопожарные и эвакуационные пути. В числе запланированных работ на октябрь – установка радиаторов, запуск тепла, обустройство придомовой территории. Вторым этапом строительства со стороны Фонда станет выполнение обязательств по квартирной отделке, у кого она прописана в договоре.В конце года застройщик планирует подать документы на заключение о соответствии и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.