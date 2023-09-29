Радио1
Главная / Новости / Общество/ Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами на российском рынке

Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами на российском рынке

Мурашко: Ситуация с лекарствами в России стабильная
29 сентября 2023, 12:13
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о стабильной ситуации с лекарственными препаратами на российском рынке. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация сегодня в целом по стране, стабильна. Возникающие те или иные логистические трудности или в какой-то ситуации повышенное потребление в целом внутри нашей страны, оно иногда вызывает те или иные сложности, перебои, но это фактический список препаратов менее чем из 10 наименований», - пояснил Мурашко.

По его словам, у России есть возможности оперативно ввести отсутствующий на рынке препарат или заменить его другими аналогами. Кроме того, министр здравоохранения отметил, что цены на медицинские препараты на российском рынке стабильны, так как 80% жизненно важных лекарств производятся в России.

Читайте также:

В России зафиксирован масштабный дефицит фармацевтов

Россияне пожаловались на аналоги лекарств, которые перестали ввозить в страну

Кардиолог призвал сделать все лекарства в России бесплатными
#лекарства
#цены
#министр
#препараты
Читайте нас в
Систему безналичной оплаты питания проверил глава Реутова в гимназии
29 сентября 2023, 12:55

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

В гимназии подмосковного Реутова второй год функционирует система безналичной оплаты школьного питания, качество ее работы проверил глава муниципального образования Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации города.
«Помимо внедрения новых образовательных программ и реализации инновационных проектов в школах, большое внимание уделяем качественному питанию, организации системы безналичной оплаты и наличию профессиональных поваров. Сегодня вместе с родителями учащихся гимназии проверили порядок предоставления питания через терминалы. В школьной столовой и в буфете установлено специальное оборудование, а с помощью карты родитель учащегося может отслеживать что именно ел ребёнок в школе и поел ли вообще. Уведомления о списании средств приходят на почту, а баланс пластиковой карты пополняется через Сбер (без процентов) или сайт питание.дети (3,4% комиссии)», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.
В пресс-службе уточнили, что с 1 сентября 2023 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в школах Реутова обновлено питание.

«С этого года обновили школьное питание – появились вареники и наггетсы. Из рациона школьников убрали консервированные продукты и манные пудинги. Кроме того, с 2019 года по поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы установили тройной контроль в наших школах за питанием. Качество предоставления завтраков, обедов и полдников проверяют администрация школ, инспекторы через мобильной приложение «Проверки Подмосковья», а также родители через сервис «Родительский контроль», — подытожил Каторов.
В пресс-службе также рассказали, что с 1 сентября все школы подмосковного Реутова перешли на новую информационную систему «Моя школа». Теперь ученикам открыт доступ к электронному дневнику, видеоурокам, библиотеке по школьной программе и другим возможностям.
«Кроме электронного журнала и дневника в новой информационной системе есть видеоуроки для подготовки к экзаменам, электронные книги по школьной программе, чаты и видеозвонки, портфолио ребенка и его рейтинг успеваемости. Благодаря «Моей школе» родители могут отследить геолокацию ребёнка и многое другое», — пояснил начальник Управления образования Иван Гетман.
Читайте также:

Воспитанники «Изобретариума» Реутова создали систему для поиска людей.

Воспитатель из Реутова купила квартиру по программе «Социальная ипотека».

В Реутове продолжается благоустройство на проспекте Мира.
#рейтинг
#школа
#благоустройство
#дети
#проверки
#школы
#качество
#карты
#книги
#продукты
#родители
#социальная воспитатель
#питание
#контроль
#сайт
#сервис
#оборудование
#администрация
#школьное питание
Читайте нас в
Строительство ЖК «Юбилейный» в Реутове завершат к Новому году
29 сентября 2023, 12:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов вместе с дольщиками проверил ход строительства ЖК «Юбилейный», сообщает пресс-служба муниципалитета.
Станислав Каторов 27 сентября вместе с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков по Московской области Вячеславом Бетиным и будущими жильцами ЖК «Юбилейный» проинспектировали ход строительных работ на объекте. 25-этажный корпус на Юбилейном проспекте Реутова должны были ввести в строй летом 2021 года, однако застройщик не выполнил взятые на себя обязательства.

Работы возобновила ГК «Гранель Гранит», которые выиграла тендер Фонда.
«Строительная компания завершила работу по внутренней инженерии, усилению фундаментной плиты, стяжке и отделке мест общего пользования. Сейчас на объекте работают 170 строителей. В октябре, когда начнутся работы по благоустройству придомовой территории и другие завершающиеся строительные работы, число рабочих превысит 200», – рассказал Станислав Каторов.

В пресс-службе отметили, что уже заказаны двери. Будут сделаны противопожарные и эвакуационные пути. В числе запланированных работ на октябрь – установка радиаторов, запуск тепла, обустройство придомовой территории. Вторым этапом строительства со стороны Фонда станет выполнение обязательств по квартирной отделке, у кого она прописана в договоре.

В конце года застройщик планирует подать документы на заключение о соответствии и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«Достройкой жилого комплекса занимается организация, которая зарекомендовала себя только с хорошей стороны. Совсем недавно специалисты ГК «Гранель Гранит» в сжатые сроки завершили масштабное строительство – ЖК «Новокосино-2», – подытожил Каторов.
Читайте также:

Воспитанники «Изобретариума» Реутова создали систему для поиска людей.

Воспитатель из Реутова купила квартиру по программе «Социальная ипотека».

В Реутове продолжается благоустройство на проспекте Мира.

#строительство
#благоустройство
#ипотека
#социальная ипотека
#воспитатель
#станислав каторов
#документы
#специалисты
#жк
#реутов
Читайте нас в
Синоптик Шувалов: в пятницу в Москве будет установлен новый погодный рекорд
Синоптик Шувалов: 1 октября ожидается похолодание и выпадение осадков
29 сентября 2023, 12:37

Фото: iStock/VvoeVale

В пятницу, 29 сентября, будет установлен новый погодный рекорд. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
Температура воздуха в Москве в пятницу поднимется до 24 градусов, что станет новым погодным рекордом. Последний раз такая погода в этот день наблюдалась в 1900 году, когда столбики термометров поднялись до 23,3 градусов.

По прогнозам собеседника NEWS.ru, такая погода может сохраниться и в субботу.

А вот в воскресенье уже ожидаются похолодание и дожди. 1 октября выпадет до 5 мм осадков – это сумма всех осадков, выпавших за сентябрь. Температура воздуха не превысит 18 градусов.

Читайте также:

Синоптики рассказали, когда в европейскую Россию придет холодная осень

Синоптик Тишковец спрогнозировал, когда в Москве включат отопление

Метеоролог Тишковец: Зима в России будет неустойчивой и капризной
#погода
#москва
#тепло
#дождь
#выходные
Читайте нас в
Илон Маск раскрыл, что будет на Марсе через 15 лет
Маск: Уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база
29 сентября 2023, 11:45

Фото: iStock/Cobalt88

Уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, заявил американский миллиардер Илон Маск на своей странице в X.
«Надеюсь, что через 15 лет на Марсе будет процветающая база», - прокомментировал ситуацию Маск.

Такой комментарий Маск написал к новости о том, что ровно 15 лет назад ракета Falcon 1 компании SpaceX, которая принадлежит Маску, стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.

Забавно, что Илон Маск потерял сознание после нескольких рюмок водки во время бизнес-встречи в Москве в 2000-х. В Москву американский бизнесмен прибыл уже с похмелья после вечеринки в Париже. Во время обеда в ресторане на столе было много водки. Кроме того, россияне подарили Маску бутылку водки, на этикетке которой был изображен он сам на Марсе.

Читайте также: 

«Нет выбора»: Маск высказался о мобилизации на Украине

Маск: Политикам стоило бы задуматься о ситуации на мексиканской границе

Илон Маск вступился за Россию после обвинений в пропаганде

#ракета
#компании
#база
#илон космос
#марс
Читайте нас в
«Маленькие пенисы»: Врач объяснила популярность секс-позы «догги-стайл»
Гинеколог Лазута объяснила популярность секс-позы «догги-стайл»
29 сентября 2023, 11:29

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Гинеколог Галина Лазута рассказала, что секс-позу «догги-стайл» выбирают мужчины с маленькими пенисами и большими животами для получения наибольшего удовольствия.
Она рассказала, что секс-позу «по-собачьи» использовали еще пещерные люди, повторяя действия животных. По её словам, у людей до сих пор иногда включается такая историческая память предков.

При этом Лазута подчеркнула, что данная поза подходит мужчинам с небольшим пенисом для получения наибольшего удовольствия.
 
«Известно, у европейцев, по данным статистики, преобладают средние и ниже среднего размеры полового члена. И это также определяет выбор оптимальной позы в сексе для максимальных ощущений», - цитирует «Лента.ру» гинеколога.

Кроме того, эта поза также удобна для мужчин с большими животами, а для женщин она является отличной стимуляцией влагалища.

Читайте также:

Гинеколог Фисюк объяснила, вредит ли долгое отсутствие секса здоровью женщины

Сексолог назвала опасность секса на первом свидании

Уролог рассказал, как корректно измерить размер пениса
#секс
#память
#опасность
#гинеколог
#люди
#выбор
Читайте нас в
Юные спортсмены из ДНР приехали на сборы в Подмосковье
29 сентября 2023, 11:27

Фото: istockphoto / matimix

35 детей из города Шахтёрск Донецкой области приехали на спортивные сборы в Хотьково Сергиево-Посадского городского округа.
В Хотьково дети из Шахтёрска живут и тренируются с 20 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Дети приехали на сборы по инициативе олимпийского чемпиона, президента благотворительного фонда «Вместе — ЛЕГКО» Александра Легкова. 

Компания «РЖД» посодействовала и предоставила ребятам бесплатные билеты до Москвы. Спортивный комплекс «Олимп» безвозмездно разместил детей у себя, а фонд «Армия тыла» оказал содействие в доставке и сопровождении детей из Шахтёрска до Ростова-на- Дону.

Спортивное общество «Локомотив» разместило ребят в спортивной базе «Олимпа» в удобных комнатах со всеми удобствами. 

В сборах приняли участие футболисты «Аякс Шахтёрск», волейболисты, баскетболисты и легкоатлеты из детско-юношеской спортшколы.

Юные спортсмены тренируются по расписанию своих тренеров, но принимающая сторона также составила для детей интересную программу.

Спортивные тренировки детей разбавляются культурной программой с посещением исторических и интересных мест Москвы и Подмосковья.

На спортивную базу к детям из ДНР приезжали профессиональные спортсмены — олимпийский чемпион Александр Легков, биатлонист и призёр Олимпийских игр Карим Халили, а также эксперт телеканала «Матч ТВ» Руслан Пименов, некогда игравший в составе футбольного клуба «Локомотив» и сборной России. Почётным гостем мероприятия стал генеральный директор РФСО «Локомотив» Андрей Голдобин. Он вручил тренерам ребят два сертификата на общую сумму в 700 тысяч рублей, которую спортшколы Шахтёрска смогут потратить на необходимый инвентарь.
«Мы не просто привезли ребят из ДНР на спортивные сборы, мы включились в их судьбу, а в их лице в судьбу всех наших новых территорий», — рассказал организатор сборов Александр Легков.
Читайте также:

Подмосковные эксперты продолжают восстанавливать общеобразовательную школу в Мариуполе.

Подмосковье приступило к восстановлению домов и социальных объектов в Макеевке в ДНР.

Специалисты из Подмосковья восстанавливают школу-интернат в Мариуполе.
#подмосковье
#ржд
#дети
#эксперт
#армия
#комплекс
#матч
#хотьково
#общество
#эксперты
#спортсмены
#мероприятия
#специалисты
#фонд
#билеты
#тренировки
#днр
Читайте нас в
Проект «Пресса в образовании» газеты «Вечерняя Москва» отметил десятилетие
29 сентября 2023, 11:14

Фото: iStock/Drazen Zigic

Проекту «Пресса в образовании» газеты «Вечерняя Москва» 28 сентября исполнилось 10 лет. В Медиацентре Ситуационного центра Москвы прошла встреча «Клуба учителей», посвящённая этому событию.
Педагоги московских школ обсудили актуальные темы современного образования. А также рассмотрели последний выпуск приложения «Пресса в образовании».

Началось мероприятие музыкальным выступлением участника телепроекта «Голос» Дмитрия Нестерова.

Кроме того, сообщает «Вечерняя Москва», перед гостями выступил и новый шеф-редактор «Прессы в образовании» Артём Чубар. Он рассказал о планах развития проекта. 

Первостепенной задачей является привлечение внимания читателей к получению среднего профессионального технического образования, а также к современным рабочим профессиям. Затем в рамках проекта планируется регулярный выпуск материалов о науке, различных разработках, достижениях учёных и т.д. И третья немаловажная задача проекта – это акцентирование внимания на окружающем мире, максимальный уход читателей от виртуальной реальности во время чтения газеты «Пресса в образовании».

Первый заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Юлия Казакова рассказала, что этот проект создавался, чтобы показать читателям, какой интересной, познавательной и современной может быть газета. Но проект вмещает в себя не только прессу, но и открытые уроки для школьников и «Клуб учителей», собравший лучших педагогов Москвы, которые обмениваются своим мнением о развитии сферы образования, делятся советами и рассказывают о своём профессиональном опыте.

Читайте также:

«Русские. XXI век»: Десятая серия уникального проекта уже доступна онлайн

Начинается прием заявок на XIV Международный конкурс чтецов имени А.П. Чехова

В турпоездках по социальным сертификатам побывали 28 тыс подмосковных школьников
#москва
#проект
#школьники
#учителя
#юбилей
Читайте нас в
Мошенники обманули знаменитую чемпионку Тимошинину на миллион рублей
29 сентября 2023, 11:09

Фото: istockphoto/Diy13

Мошенники обманули чемпионку России, Европы и мира по прыжкам в воду Светлану Тимошинину более чем на миллион рублей. Афкристы использовали для этого фейковый аккаунт якобы президента федерации по родному для нее виду спорта.
Как рассказала знаменитая спортсменка, на днях в одном из мессенджеров ей пришло сообщение якобы от Станислава Дружинина, президента Федерации прыжков в воду России. На профиле была его фотография, поэтому Светлана не заподозрила обман. В сообщении было сказано, что вскоре с ней свяжется куратор федерации и даст какие-то инструкции.

Далее последовал звонок с незнакомого номера. Чемпионке сообщили, что ей грозит уголовное дело за попытки перевода денег с ее счета в недружественные страны и на поддержку запрещенных организаций. Женщина заволновалась, чем воспользовались мошенники, включив в обработку клиентки все известные способы обмана и психотехники. После последовали звонки якобы из МВД, ФСБ и, наконец, Центробанка. Ей посоветовали перевести деньги на «безопасные счета», что позволит ей сохранить средства и избавит от подозрений в поддержке международного терроризма. 

Тимошинина сняла все деньги со счета и отдала их курьеру на самокате. Звонки резко прекратились. Светлана поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Читайте также:

IT-эксперт Шурыгин: У мошенников появилась новая схема, связанная с госизменой

Юрист назвал самый популярный трюк телефонных мошенников

Российский актёр Артём Ткаченко стал жертвой мошенников

#деньги
#мвд
#мошенники
#уголовное фсб
#женщина
#мошенничество
#страны
#фотография
Читайте нас в
В Госдуме выступили за привлечение иностранных специалистов в российскую экономику
Депутат Сухарев выступил за нацпроект по привлечению иностранцев в экономику РФ
29 сентября 2023, 10:45

Фото: iStock/Halfpoint

В Госдуме предложили разработать национальный проект для поиска и привлечения в сферу российской экономики молодых специалистов из других стран. С таким предложением в письме на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова выступил депутат Иван Сухарев.
Как отмечает RT, Сухарев заявил о необходимости сохранения российской экономики, а также научной сферы на фоне обострившегося негативного влияния стран Запада.

При этом, по словам депутата, не стоит отказываться и от привлечения иностранных специалистов в Россию. Для этого необходимо создать государственную программу, которая будет нацелена на привлечение перспективных молодых работников из других стран для обучения и дальнейшего построения карьеры в РФ.

Читайте также:

Собянин заявил об экономической войне со странами Востока 

Набиуллина: Китайская модель развития финансового рынка не подходит для России

Стало известно, как массовое внедрение ИИ повлияет на показатели ВВП
#экономика
#россия
#специалисты
#иностранцы
#госдума
Читайте нас в
Достижения.рф