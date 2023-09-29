Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами на российском рынке

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о стабильной ситуации с лекарственными препаратами на российском рынке. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Ситуация сегодня в целом по стране, стабильна. Возникающие те или иные логистические трудности или в какой-то ситуации повышенное потребление в целом внутри нашей страны, оно иногда вызывает те или иные сложности, перебои, но это фактический список препаратов менее чем из 10 наименований», - пояснил Мурашко.
По его словам, у России есть возможности оперативно ввести отсутствующий на рынке препарат или заменить его другими аналогами. Кроме того, министр здравоохранения отметил, что цены на медицинские препараты на российском рынке стабильны, так как 80% жизненно важных лекарств производятся в России.
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Элина Позднякова