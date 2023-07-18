Мурашко рассказал о состоянии девочки, чьи родители погибли в ЧП на мосту

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что состояние пострадавшей девочки, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, стабилизируется. Об этом Мурашко сообщил журналистам.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту произошел подрыв машины, в которой находилась 14-летняя Ангелина вместе с родителями. Родители девочки погибли. Ангелина потеряла память и не могла вспомнить имена своих близких. В данный момент девочка в сознании, но до сих пор не знает, что мама и папа погибли. Психологи и врачи высказываются против того, чтобы девочке рассказали о гибели ее родителей, так как эта информация может повредить выздоровлению девочки.
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Екатерина Коршунова