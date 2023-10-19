Мурашко рассказал, сколько россиян страдают ожирением

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Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что 11% россиян страдают ожирением. Об этом он заявил на заседании Совета по физической культуре и спорту с участием президента РФ Владимира Путина.
Еще в начале августа глава Минздрава говорил, что избыточный вес становится достаточно распространенным явлением в стране, особенно среди детей. Согласно озвученным им тогда данным, только за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением выросла на 30%.
Мурашко отметил, что ожирение, несомненно, резко отрицательно сказывается на здоровье нации в целом. Это не только артериальная гипертония, ишемические болезни, но и злокачественные образования. Ожирение снижает иммунитет, в том числе локальный, что препятствует организму в борьбе со злокачественными новообразованиями и создает предпосылки для развития раковых заболеваний.
У нас появилось еще одно важное направление, в котором может и должен помочь спорт. Это борьба с ожирением среди населения, заключил министр.
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Мурашко отметил, что ожирение, несомненно, резко отрицательно сказывается на здоровье нации в целом. Это не только артериальная гипертония, ишемические болезни, но и злокачественные образования. Ожирение снижает иммунитет, в том числе локальный, что препятствует организму в борьбе со злокачественными новообразованиями и создает предпосылки для развития раковых заболеваний.
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Александр Бойцов