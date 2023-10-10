Мурашко сообщил, сколько тратится на обеспечение лекарствами больного ребёнка

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Годовой объем финансирования лекарственного обеспечения ребёнка с тяжелыми заболеваниями в РФ достигает почти 14 млн рублей.
Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании программной комиссии партии «Единая Россия».
Сейчас Минздрав и Минпромторг совместно с научными организациями разрабатывают отечественные препараты для таких пациентов.
Ранее сообщалось, что максимальный размер выплат за один день по больничному листу увеличат более чем в два раза — с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. рублей в 2025 году.
Также будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет — до 794,4 тыс. и 68,9 тыс. рублей соответственно. Это произойдет благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Социальный фонд РФ получает дополнительные доходы. Эксперты подтверждают, что увеличение лимитов поддержки позволит повысить качество жизни некоторых слоев населения, особенно семей с детьми.
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«Фонд «Круг добра», безусловно, повлиял кардинально на охват лекарственным обеспечением наиболее уязвимых детей с тяжелыми заболеваниями. Практически средняя цифра финансирования такого ребенка в год составляет 14 млн рублей», - сказал Михаил Мурашко.
Ранее сообщалось, что максимальный размер выплат за один день по больничному листу увеличат более чем в два раза — с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. рублей в 2025 году.
Также будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет — до 794,4 тыс. и 68,9 тыс. рублей соответственно. Это произойдет благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Социальный фонд РФ получает дополнительные доходы. Эксперты подтверждают, что увеличение лимитов поддержки позволит повысить качество жизни некоторых слоев населения, особенно семей с детьми.
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Мария Фирсова