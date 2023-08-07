Мурашко заявил о модернизации первичного звена здравоохранения в новых регионах РФ

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«Все в этих субъектах будет развиваться в точности также, как и во всех остальных регионах Российской Федерации», - рассказал Мурашко.
По его словам, в новых российских регионах уже в этом году начнется реализация модернизации первичного звена здравоохранения. Он подчеркнул, что уже в текущем году будут направлены деньги для того, чтобы доукомплектовать медицинские учреждения необходимой техникой, а также для проведения капитальных ремонтов зданий.
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