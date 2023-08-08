Мурашко заявил о планах перехода на новую систему оплаты труда медиков

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда. Сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах», - рассказал Мурашко в ходе брифинга.
По его словам, сейчас изучается опыт других субъектов России.
Читайте также:
Три четверти россиян обращаются к медикам только в крайнем случае
Мурашко заявил о модернизации первичного звена здравоохранения в новых регионах РФ
В России заблокировали 1181 сайт из-за продажи препаратов для абортов