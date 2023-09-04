Муратов* покинет пост главреда «Новой газеты» на время разбирательства в суде

Министерство жилищной политики Московской области в четверг, 7 сентября, проведёт День открытых дверей в формате видеоконференции и телефонной связи.

Приём заявок на участие в Дне открытых дверей уже стартовал, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.



Заявки принимаются до 12:00 6 сентября 2023 года по номеру телефона: 8 (498) 602 16 00, доб. 47929.

Участники встречи смогут получить консультации по вопросам завершения строительства проблемных жилых комплексов на территории Московской области.

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