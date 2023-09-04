Муратов* покинет пост главреда «Новой газеты» на время разбирательства в суде

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Главный редактор издания заявил о несогласии с решением Минюста о признании его иноагентом и намерен оспорить решение ведомства в судебном порядке. По информации издания, на время, пока будут проводиться судебные разбирательства по вопросу признания Муратова* иноагентом, главный редактор покинет занимаемую должность.
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*внесен Минюстом России в реестр иноагентов