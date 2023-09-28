Музей блокады Ленинграда хотят развить до всероссийского уровня

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский объявил, что благодаря реализации концепции развития, Музей обороны и блокады Ленинграда станет научно-просветительским центром всероссийского масштаба.
Эта концепция была разработана по поручению президента России. Планируется расширение площадей музейного комплекса и создание разнообразных учреждений, включая постоянные и временные экспозиции, фондохранилище, реставрационный блок, библиотеку, институт истории обороны и блокады Ленинграда, образовательный центр, молодежный медиа-центр и театральную площадку.
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