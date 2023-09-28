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Музей блокады Ленинграда хотят развить до всероссийского уровня

Пиотровский: Музей блокады Ленинграда станет центром всероссийского масштаба
28 сентября 2023, 01:38
Фото: iStock/goodmoments

Фото: iStock/goodmoments

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский объявил, что благодаря реализации концепции развития, Музей обороны и блокады Ленинграда станет научно-просветительским центром всероссийского масштаба.
Эта концепция была разработана по поручению президента России. Планируется расширение площадей музейного комплекса и создание разнообразных учреждений, включая постоянные и временные экспозиции, фондохранилище, реставрационный блок, библиотеку, институт истории обороны и блокады Ленинграда, образовательный центр, молодежный медиа-центр и театральную площадку.

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#медиа
#война
#минтруд
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Экономист Финогенова рассказала, кому увеличат пенсии с 1 октября
Экономист Финогенова: С 1 октября увеличатся пенсии бывшим силовикам
28 сентября 2023, 01:41

Фото: iStock/mizar_21984

Экономист Юлия Финогенова рассказала, что с 1 октября в России некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты. Об этом пишет «Прайм».
Пенсии с октября традиционно увеличатся у тех, кто в сентябре достиг возраста 80 лет. Изменения также коснутся пенсионеров, получающих страховые пенсии после присвоения первой группы инвалидности.

«После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля», — цитирует агентство слова собеседницы.

Бывшим военнослужащим пенсии проиндексируют на 10,5%. Индексация также коснётся экс-сотрудников других российских силовых ведомств — ФСБ, ФСО, СК РФ, СВР,  Росгвардии, СК, МЧС, МВД, пожарных, сотрудников органов контроля за оборотом наркотиков и таможни.

Финогенова довила, что нововведения затронут и тех пенсионеров, у которых появились неработающие иждивенцы.

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#фсб
#индексация
#россия
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День Тульского праздника 28 сентября: история происхождения
27 сентября 2023, 21:05

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В России ежегодно отмечается праздник, посвящённый знаменитому тульскому лакомству, которое известно не только в России, но и во всем мире. Редакция «Радио 1» расскажет, чем знаменит Тульский пряник и почему в честь него установлен памятник.

День Тульского пряника 2023


День тульского пряника ежегодно отмечается 28 сентября. Первое упоминание о прянике приводится в «Писцовой книге» и датировано 1685 годом. Доподлинно неизвестно, кто именно создал рецепт сдобы и когда ее впервые приготовили. Мастера, владеющие пряничным делом, не делились своими рецептами и нигде их не записывали. Готовили пряники только мужчины, а секреты приготовления передавались из поколения в поколение, но только по мужской линии. В давние времена люди еще не изобрели весы и ориентировались по весу камушков, добавляя в выпечку какие-либо ингредиенты. 
 

Чем знаменит тульский пряник


Тульский пряник славится своим необычным и индивидуальным оформлением, он смог завоевать признание в России и Европе еще в XVIII  веке. Его рецепт держался в строжайшем секрете и его невозможно было повторить. Тульский пряник стал символов всех традиционных торжеств. Без него не обходились дни рождения, свадьбы, новый год и даже церковные праздники. Благодаря оригинальному оформлению и присутствию тульской символики печатные пряники стали своеобразным носителем, распространяющим бренд Тулы по всему миру. 
 
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Тульский пряник: история происхождения


На Руси узнали о пряниках от варягов, которые завезли их IX веке. Сдоба изначально была примитивной и представляла собой смесь ржаной муки с ягодным соком. Позже славяне научились придавать выпечке красивую форму и экспериментировали с начинкой. В пряники добавляли ягоды, пряности, лимон, мяту, орехи   и иные ингредиенты. На Руси Тульский пряник стал символом благополучия и без него не обходился ни один традиционный праздник. 
 
В 1778 году императрица Екатерина II праздновала юбилей Санкт-Петербурга, где в честь торжества, ей был преподнесён огромный пряник-гигант, на котором умельцы-пекари изобразили панораму Российской империи. 
Постепенно производство пряников налаживалось и расширялось и их стали выпекать не только в Туле, но и других городах России. Лакомство постепенно обрело известность не только в России, но и за ее пределами. Тульские мастера выезжали на зарубежные ярмарки, участвовали в международных выставках 

                                                                                                                 Фото: iStock/Andrey Rykov 

Производство пряников прекратилось после октябрьской революции. Тогда большинство предприятий оказалось разрушено, а те, кто знал рецепты его приготовления погибли во время войны или скончались от старости. После окончания второй мировой войны советская власть решила возродить знаменитый тульский пряник. Нашёлся лишь один пекарь, который смог сохранить в памяти рецепт знаменитого лакомства. Благодаря труду тульских умельцев, Тульскому прянику удалось вновь вернуться и снова поселиться в сердцах гурманов, которые со всей России едут посетить его родину. В 1996 году в Туле был открыт музей, посвященный истории создания этого лакомства, а в 2014 году на главной площади города был установлен бронзовый символ лакомства. 

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#праздники
#ярмарки
#тульская область
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«Даже защитить ТВ не могут»: Певец Шаман ворвался на украинское ТВ
Хакеры взломали украинское ТВ и запустили песню певца Шамана «Я русский»
27 сентября 2023, 19:08

Фото: istock / simpson33

Украинские зрители 26 сентября очень удивились выступлению российского певца Шамана с песней «Я русский» на телеэкранах Украины. Информация об этом появилась в украинских СМИ.

В эфир одного из популярных телеканалов страны на несколько секунд ворвался Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN и специально для украинцев спел песню «Я русский». Как сообщает EADaily, вещание телеканала взломали российские хакеры. Видео транслировалась около 10 секунд

Украинские пользователи крайне гневно отреагировали на это, заявив, что «наши даже защитить ТВ не могут».

Ранее в Липецке открыли памятник князю Александру Невскому со словами из песни Шамана. Представители липецкой мэрии заявили, что памятник наделен большим символизмом.

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#пользователи
#хакеры
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Бизнес-омбудсмен Титов предложил отменить экзамен по русскому для мигрантов
27 сентября 2023, 18:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину отменить экзамен на знание русского языка для мигрантов. С таким предложением Титов выступил по причине того, что стране не хватает рабочих рук. Об этом сообщают «Аргументы Недели».
«Одним из способов насыщения рынка, по нашему мнению, может являться расширенное привлечение иностранной рабочей силы из стран с визовым режимом въезда. Россия должна открыться для стран Юго-Восточной Азии. Это порядка 65 млн человек», — приводят слова Титова «Аргументы Недели».

Отмечается, что бизнес-омбудсмен характеризует нехватку рабочей силы ростом экономики РФ. По мнению Титова, разрешение на работу для граждан визовых стран следует заменить патентом. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ нуждается в мигрантах, сейчас рынке труда иностранных работников не много, но к ситуации с выходцами других стран нужно подходить осторожно, чтобы они не стали раздражителем для граждан России.

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#омбудсмен
#рф
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В годовщину смерти на Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Моисееву
27 сентября 2023, 18:13

Фото: istock / dragana991

В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник в честь заслуженного артиста России Бориса Моисеева. Информацию сообщает РИА Новости.
В память о российском артисте, певце и танцоре была установлена бронзовая скульптура в полный рост. Борис Моисеев умер 27 сентября в прошлом году. 

«В день его памяти, сегодня, на Троекуровском кладбище мы открываем скульптурную композицию», — рассказал директор певца Сергей Горох.
Горох также объяснил, что памятник вдохновлен фрагментом из любимой постановки Моисеева «Боль разлуки». Автором монумента стал скульптор Филипп Трушин.

Директор артиста также рассказал, что многие известные знаменитости прислали цветы в честь открытия памятника. Среди них Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Лариса Долина, британский певец Элтон Джон и другие. 

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#певец
#памятник
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#скульптура
#память
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Полицейский Дмитриев рассказал, как принимал роды в лесу в Ленобласти
Петербургский полицейский принял роды у женщины ночью на шоссе
27 сентября 2023, 17:23

Фото: iStock/kieferpix

Полицейский Иван Дмитриев, находясь на дежурстве, принял роды на лесной дороге в направлении поселка Шапки. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что Дмитриев и его напарник получили сообщение о том, что на лесной дороге рожает женщина. Полицейские отправились на место и вызвали медиков.

По словам Дмитриева, женщина находилась в активном процессе родов и врачи не успели бы доехать. Сообщается, что Дмитриев помог женщине родить, однако первое время мальчик не подавал признаков жизни.

«Он был синий весь, не кричал, ручки и ножки обвисшие, диафрагма не сокращалась. Я вспомнил, мне бабушка говорила или в кино видел, уже не помню, что надо шлепнуть по попе. Я его положил на ладонь грудью и шлепнул, потом еще раз. И он закричал!», — цитирует полицейского «Петербургский дневник».

Уточняется, что мальчик родился здоровым, его мать в тот же день написала отказ от госпитализации и покинула роддом.

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#полицейские
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#ленинградская область
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В Московской области прошли антитеррористические учения
27 сентября 2023, 16:10

Фото: Артём Малюгин

Оперативный штаб в Московской области провёл тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объекте войсковой части в Можайском городском округе.
В учении принимали участие силы и средства подразделений  ФСБ России, ФСО России, ГУ МВД России по Московской области,  ГУ МЧС России по Московской области, ГУ Росгвардии  по Московской области и структур Правительства Московской области.

В ходе учения были проработаны вопросы реагирования при получении информации об угрозе совершения теракта на военных объектах ВС РФ. По итогам был проведён разбор учения, выработаны меры  по совершенствованию и взаимодействию подразделений.

УФСБ России по Москве и Московской области напоминает гражданам о необходимости соблюдать бдительность: обращать внимание на подозрительных лиц, бесхозные вещи (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), брошенные автомобили.

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#теракт
#учения
#подмосковье
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В Гильдии Риэлторов назвали минимальный доход для желающих взять ипотеку в Москве
РГР: желающим взять ипотеку в Москве нужно зарабатывать 300 000 рублей в месяц
27 сентября 2023, 15:58

Фото: iStock/Diy1

Вице-президент «Российской Гильдии Риэлторов» Константин Апрелев рассказал о том, сколько необходимо зарабатывать москвичу, чтобы без проблем приобрести доступную по цене квартиру в ипотеку. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Как утверждает Апрелев, однокомнатная квартира в Подмосковье будет стоит порядка шести миллионов рублей. Ее можно купить с кредитом, размер которого будет составлять порядка 14–15 процентов, если говорить о вторичном рынке жилья.

«Если мы берем ипотеку на 30 лет (вычитаем из ее стоимости первый взнос в 15-20%), то получим примерный ежемесячный взнос — 60 тысяч рублей», — цитирует Общественная служба новостей вице-президента «Российской Гильдии Риэлторов» Константина Апрелева.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Московской области обойдется примерно в 8 миллионов рублей. Таким образом для того, чтобы взять ипотеку, по словам эксперта, необходимо зарабатывать около 200 тысяч рублей для согласования кредита.

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#взнос
#льготная ипотека
#служба
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Аквариумную рыбку из США признали самой старой в мире
27 сентября 2023, 15:35

Фото: istockphoto/T-Fujishima

Аквариумной рыбке из США 100 лет.
Oddity Central пишет, что рыбка по кличке Мафусаил оказалась в США в 1938 году. Её привезли на пароходе из Австралии. Учёные предполагают, что в данный момент она является самой старой аквариумной рыбой в мире — тесты показали, что ей может быть от 92 до 100 лет.
 
Мафусаил относится к двоякодышащим, которые способны обитать на суше и в воде.
 
Зачастую с возрастом у рыб начинаются изменения в позвоночнике, мутнеют глаза и может появиться седая чешуя. Но у Мафусаила таких признаков не замечено. Рыба полностью здорова. 

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#рыба
#сша
#вода
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