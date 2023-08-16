Муж Елены Блиновской Алексей: После ареста счетов нам не на что жить

РИА Новости/Кристина Кормилицына
Недавно суд наложил арест на весьма дорогие Lamborghini Urus, Bentley Continental, Jeep Wrangler, а также Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл, семь прицепов к авто, 12 банковских и 54 расчётных счёта различных компаний. Сегодня, 16 августа, суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом до 26 октября.
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