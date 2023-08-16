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Муж Елены Блиновской Алексей: После ареста счетов нам не на что жить

16 августа 2023, 15:28

РИА Новости/Кристина Кормилицына

Муж задержанной за неуплату налогов Елены Блиновской, известной российской телеведущей, предпринимательницы и блогера, рассказал, что после ареста, наложенного на счета супруги, они попали в крайне тяжелое материальное положение.

По делу Блиновской арест наложен на ее имущество и счета на сумму 64 миллиарда рублей. Алексей сообщил, что Елена, конечно, переживает из-за сложившейся ситуации, чувствует себя подавленной. Он утешает ее и старается успокоить, передает телеграм-канал SHOT. По словам Алексея, у него есть некие собственные бизнес-проекты, но он не уточнил, насколько доходными они являются.

Недавно суд наложил арест на весьма дорогие Lamborghini Urus, Bentley Continental, Jeep Wrangler, а также Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл, семь прицепов к авто, 12 банковских и 54 расчётных счёта различных компаний. Сегодня, 16 августа, суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом до 26 октября.

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#суд
#арест
#бизнес
#мотоцикл
#имущество
#авто
#проекты
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Объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству парка Малевича
16 августа 2023, 17:08

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

В рамках проекта в парке хотят создать три функциональные зоны: теннисный корт, большая раздевалка и вспомогательная постройка.
Работы начнутся сразу после определения подрядчика, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по развитию инфраструктуры парка Малевича в Одинцовском городском округе» — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Строительные работы будут проводить в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансироваться за счет средств бюджета Московской области и Одинцовского городского округа. 

Завершение работ намечается на 2023 году.

Больше информации о закупках можно увидеть в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ

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#подмосковье
#радио
#министр
#счёт
#служба
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Авиакомпания Red Wings прокомментировала возбуждённое против неё уголовное дело
16 августа 2023, 16:38

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Во время рейса из Антальи требования безопасности не нарушались, однако вспомогательная силовая установка была деактивирована. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings, в отношении которой СК РФ возбудил уголовное дело.
Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР в своём Telegram-канале сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении авиакомпании Red Wings, которая обвиняется в оказании небезопасных услуг по перевозке пассажиров. За последние дни компания задержала несколько рейсов из-за неисправности самолётов. Затем работники приняли решение выполнить рейс Анталья – Москва (Жуковский) с 406 пассажирами на борту на самолёте со сломанными кондиционерами и неисправной системой, обеспечивающей запуск двигателя без использования наземного оборудования.

При этом, в компании сообщили, что полёты с деактивированной вспомогательной силовой установкой допустимы, их осуществляют многие мировые авиакомпании, и это не нарушает требований безопасности.

Также в пресс-службе добавили, что система кондиционирования была исправна, поскольку она работает за счёт действия двигателей.

Уточняется, что сотрудники Red Wings содействуют следствию и предоставляют все необходимые документы.

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#авиакомпания
#самолет
#уголовное дело
#ск рф
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Перечислены самые популярные среди абитуриентов вузы Москвы
Самыми популярными вузами Москвы стали РАНХиГС, НИУ ВШЭ и МГУ им. М.В. Ломоносова
16 августа 2023, 16:36

Фото: istockphoto.com/MAXIM ZHURAVLEV

Самое большое количество заявлений о приёме на обучение в Москве абитуриенты подали в такие вузы, как РАНХиГС, НИУ ВШЭ и МГУ им. М.В. Ломоносова.
Так, в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) подали 64 319 заявлений, в Высшую школу экономики — 27 964 заявления, в Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова — 25 130 заявлений.

В пятёрку лидеров также вошли Российский университет дружбы народов (РУДН) и Финансовый университет при правительстве России.

«Окончательные итоги поступления в 2023 году будут подведены позже, приёмная кампания ещё не завершена», — прокомментировали в беседе с RT в Минобрнауки России.

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#университет
#мгу
#вузы
#обучение
#минобрнауки
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В Подмосковье построили крупный производственный комплекс по сборке трансформаторных подстанций
16 августа 2023, 16:21

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Главное управление государственного строительного надзора Московской области провело итоговую проверку производственного комплекса в поселке Фряново в Щелковском городском округе.

Застройщиком объекта выступал ООО «Фряновский завод электротехнических изделий», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В ходе проверки инспекторы ведомства комплексно опробовали системы противопожарной защиты. Все системы работают согласно нормам.

В одноэтажном здании комплекса будут производить полный цикл сборки блочно-модульных железобетонных трансформаторных подстанций. Строительство объекта заняло менее чем два года. На производстве будут работать 53 человека.

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#строительство
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#завод
#служба
#щёлково
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Нью-Йоркские власти заявили, что ресурсы для прибывающих в город мигрантов почти исчерпаны
16 августа 2023, 16:11

Фото: istockphoto/simpson33

В настоящее время в Нью-Йорк каждый день прибывают около тысячи мигрантов. Чиновники городской администрации говорят, что система временных убежищ перегружена а ресурсы на исходе.
Президент округа Манхэттен в интервью телеканалу CBS рассказал, что в прошлом году в Нью-Йорк прибыло около 100 тысяч переселенцев, и более 60 тысяч из них до сих пор находятся в системе приютов. По его словам, забота об этих мигрантах обходится городу примерно в 10 миллионов долларов ежедневно.

По мнению Левина, федеральное правительство должно принимать более активное участие в проблеме мигрантов, не сваливая все на город и штат. Также одной из проблем является то, что некоторые малоимущие жители Нью-Йорка, имеющие право на участие в федеральных и государственных программах помощи, по различным бюрократическим причинам не получают к ним доступа, а потому ходят питаться в бесплатные столовые, лишая тем самым еды мигрантов, для которых она предназначена.

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#право
#малоимущие
#мигранты
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Андрей Воробьёв обсудил с активными жителями Дмитрова инвестпроекты в округе
16 августа 2023, 16:07

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел встречу с представителями общественных и молодёжных организаций, руководителями предприятий, депутатами, тренерами и спортсменами Дмитровского округа.
В ходе встречи Андрей воробьёв с общественниками обсудил вопрос инвестиций в Дмитровском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Дмитрове представлены прибыльные инвестиционные проекты: завод «Святой источник», терминально-логистический центр «Белый Раст», агрокластер «Сырная долина».

«В агрокластере выделено 17 га под производство сыра, создана вся сопутствующая инфраструктура. У нас не хватало мощностей — увеличили. Все это даёт возможность резидентам приходить с готовым решением и сразу же строить масштабное производство. Мы, когда рассчитывали бизнес-план, думали, что создадим 70 рабочих мест, потому что сыр — это высокоавтоматизированное производство. Но сейчас у нас уже 350 сотрудников», — рассказала генеральный директор «Дмитровского молочного завода» Любовь Лихачёва.
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#дмитровский городской округ
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Член профсоюза «Учитель» Луховицкий: идея не принимать в школу детей мигрантов нарушает Конституцию
16 августа 2023, 15:54

Фото: IStock/Natalia Bodrova

Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал недопустимой ситуацию, когда в школы принимают детей, не знающих русский язык. По его словам, таких детей нельзя принимать в образовательные образования, их нужно предварительно обучить в специальных центрах.
Учитель русского языка, член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий поддержал идею обучать детей мигрантов русскому языку. Однако в беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что делать это нужно в детских садах.
«Сама по себе идея не принимать в школу каких бы то ни было детей на законном основании, находящихся в России, нарушает Конституцию. В Конституции сказано: “любой ребёнок имеет право на получение образования”. Поэтому либо господин Фадеев предлагает изменить Конституцию, либо он имел в виду до приёма в школу принимать мигрантов в детские сады, где их дополнительно будут учить языку. Если это так, то я это поддерживаю», — сказал Всеволод Луховицкий.
Отметим, что согласно закону о положении иностранных граждан в РФ, мигранты пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами России.

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#учитель
#мигранты
#право
#конституция рф
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Программисты из Химок стали победителями Всероссийского конкурса «Кибердром»
16 августа 2023, 15:37

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Воспитанники МКБ «Факел» имени академика П.Д.Грушина в Химках стали лучшими в программировании на Всероссийском конкурсе «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром».
В конкурсе участвовали свыше 50 тысяч специалистов со всей России, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

Команда МКБ «Факел» им. академика П.Д.Грушина состояла из молодых специалистов, студентов и спортсменов-юнармейцев городского округа Химки, которые прошли профессиональную подготовку по специальности оператор БПЛА. Победители будут представлять Химки на Международном авиационно-космическом салоне.


«Каждое задание представляло собой интересный и сложный вызов, который требовал от нас не только технических навыков, но и логического мышления и творческого подхода. Мы узнали много нового, обрели новые знакомства и получили мощный стимул для дальнейшего развития в области беспилотной авиации», — поделился капитан команды «Факел» Даниил Стеблецов.
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#служба
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Луна-25» вышла на орбиту спутника Земли
«Роскосмос»: «Луна-25» вышла на орбиту спутника Земли
16 августа 2023, 15:36

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Станция «Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли. Перед этим, были дважды включены ее двигатели. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
В госкорпорации отметили, что в современной истории России это первая космическая станция, выведенная на орбиту искусственного спутника Луны.

По словам представителей «Роскосмоса» системы станции работают в штатном режиме и связь со спутником устойчивая. Также сообщается, что навигационные параметра станции находятся под постоянным контролем и измеряются. 

Станция была выведена на орбиту в 12:03 мск.

Ранее сообщалось, что Россия направила уведомление ООН о ядерных источниках энергии, размещенных на борту станции «Луна-25». 

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#россия
#станция
#луна
#оон
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