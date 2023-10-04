«Мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина»: Риши Сунака обвинили в трансфобии

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на конференции Консервативной партии, трансляцию которой вел SkyNews, высказался проблеме гендеров, чем вызвал гнев британцев.
«Нас не должны травить до той степени, что мы поверим, что люди могут быть любого пола, какими захотят. Они не могут. Мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина. Это здравый смысл», - заявил Сунак, комментируя проблему прав гендеров.
Однако, такое заявление вызвало гнев у граждан Британии. Интернет заполонили гневные комментарии, Сунака даже обвинили в трансфобии, которая подразумевает негативное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям.
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