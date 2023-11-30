Мужчина хотел найти вторую любовницу, но увидел первую на сайте знакомств и разочаровался

Фото: istock / Tero Vesalainen
Мужчина хотел завести вторую любовницу, но в итоге сам столкнулся с эмоциональными, физическими страданиями и предательством. Он написал письмо с рассказом секс-коучу Дейдре Сандерс, пишет издание The Sun.
Мужчина признался, что познакомился с любовницей во время пандемии ковида: он работал врачом в больнице, а его будущая любовница приводила туда маму на процедуры. Между ними вспыхнула страсть и они стали часто видеться. Жена мужчины не знала о романе на стороне.
А позже вдобавок выяснилось, что подруга заразила его инфекцией, передающейся половым путем. Теперь мужчина страдает от проблем со здоровьем и чувства предательства, несмотря на то, что сам предавал.
Сандерс ответила на письмо и сказала, что в этой ситуации сочувствия заслуживает только жена автора письма. Она посоветовала мужчине позаботиться о ее здоровье, ведь возможно теперь у нее тоже есть ЗППП.
Она также порекомендовала мужчине наладить отношения в браке и по необходимости обратиться к семейному психологу.
Читайте также:
Политолог Орлов: В отмене взыскания за опоздание из-за погоды есть зерно истины
Правительство распространило «Дальневосточную ипотеку» на Арктическую зону
«Однажды вечером мне было грустно, поскольку моя возлюбленная была занята. Я зашел в интернет, чтобы поискать кого-то еще. На сайте для случайного секса я увидел свою любовницу. В анкете она указала, что ищет «легкого развлечения», — пожаловался читатель.
Сандерс ответила на письмо и сказала, что в этой ситуации сочувствия заслуживает только жена автора письма. Она посоветовала мужчине позаботиться о ее здоровье, ведь возможно теперь у нее тоже есть ЗППП.
Она также порекомендовала мужчине наладить отношения в браке и по необходимости обратиться к семейному психологу.
Читайте также:
Политолог Орлов: В отмене взыскания за опоздание из-за погоды есть зерно истины
Сексолог Варра назвала три главные проблемы пар в постели
Правительство распространило «Дальневосточную ипотеку» на Арктическую зону
Алина Юрчак