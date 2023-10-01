Мужчина установил мировой рекорд по поеданию острых перцев

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Горячий рекорд поставил житель Канады Майкл Джек, который съел 50 штук самого острого перца в мире менее, чем за семь минут. Об этом сообщает The Guardian.
Джеку потребовалось 6 минут и 49,2 секунды, чтобы съесть 50 перцев сорта Каролинский жнец. Этот овощ занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. Отмечается, что канадец съел еще 85 штук.
Как отметил рекордсмен, первый съеденный перец является самым худшим, однако с каждым последующим жар в теле становится сильнее и сильнее. Сообщается, что Джеку принадлежат и другие рекорды по поеданию острых продуктов.
Напомним, ранее канадец стал самым быстрым по выпиванию бутылки острого соуса. Рекордное время составило 8,56 секунды.
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Как отметил рекордсмен, первый съеденный перец является самым худшим, однако с каждым последующим жар в теле становится сильнее и сильнее. Сообщается, что Джеку принадлежат и другие рекорды по поеданию острых продуктов.
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Екатерина Коршунова