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Мужчина установил мировой рекорд по поеданию острых перцев

Канадец Майкл Джек съел 135 перцев чили, попав в книгу рекордов Гиннесса
01 октября 2023, 13:34
Фото: iStock/ktsimage

Фото: iStock/ktsimage

Горячий рекорд поставил житель Канады Майкл Джек, который съел 50 штук самого острого перца в мире менее, чем за семь минут. Об этом сообщает The Guardian.
Джеку потребовалось 6 минут и 49,2 секунды, чтобы съесть 50 перцев сорта Каролинский жнец. Этот овощ занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. Отмечается, что канадец съел еще 85 штук.

Как отметил рекордсмен, первый съеденный перец является самым худшим, однако с каждым последующим жар в теле становится сильнее и сильнее. Сообщается, что Джеку принадлежат и другие рекорды по поеданию острых продуктов.


Напомним, ранее канадец стал самым быстрым по выпиванию бутылки острого соуса. Рекордное время составило 8,56 секунды.

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Движение по Крымскому мосту возобновили
01 октября 2023, 13:31

Фото: iStock/gutaper

Движение по Крымскому мосту открыли после приостановки.
На Крымском мосту открыли движение для автомобилей. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информцентра по ситуации на мосту.
 
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», —сказано в сообщении.
Ранее движение приостановили утром 1 октября, срок действия ограничения не называли.

Напомним, 17 июля около четырех утра на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края был совершен теракт. В результате обрушился один пролёт, ещё один сошёл с опоры. В трагедии также погибли супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой.

14 cентября по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, открылось автомобильное движение. Предполагалось ввести мост в эксплуатацию 15 сентября, однако, сделать это получилось на один день раньше.

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#крымский мост
#новости
#автомобили
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Путин на следующей неделе поучаствует в заседании дискуссионного клуба «Валдай»
01 октября 2023, 13:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает телеканал «Россия 1».
Отмечается, что российский лидер также проведет заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» и совещание с членами Совбеза РФ.

Напомним, XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в Сочи со 2 по 5 октября. Международный дискуссионный клуб «Валдай» – экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году в Великом Новгороде.

Ранее эксперт клуба Иван Тимофеев рассказал, что Валдайский клуб позволяет налаживать диалог между странами даже в период конфликтов. Он отметил, что в рамках Валдайского клуба взаимодействуют эксперты со всего мира.

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#путин
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Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днём Московской области
01 октября 2023, 12:36

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днем Московской области. Свое поздравление Воробьёв опубликовал в своем телеграм-канале.
Воробьёв выразил надежду на то, что жители Московской области замечают изменения, которые происходят в большом и красивом регионе.

«Мы и дальше будем работать так, чтобы каждый городок, каждый округ преображался и становился еще лучше», — написал в своем поздравлении губернатор Подмосковья.

Напомним, ранее Воробьёв отметил важность того, что в Московской области все должны быть одной командой. Губернатор подчеркнул, что команда – это когда есть взаимовыручка, взаимопонимание и партнёрство, а главное, что всё это идёт от чистого сердца.

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Москвичам рассказали, когда может выпасть первый снег
Синоптик Леус: первый снег не исключен уже в первой декаде октября
01 октября 2023, 12:17

Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что октябрь в Москве будет неустойчивым, первый снег не исключен уже в первой декаде месяца, передает РИА Новости.
Отмечается, что первые заморозки возможны во второй половине октябре. В этом месяце также ожидаются частые смены состояний погоды.

В первой половине октября температура воздуха составит плюс 17-19 градусов. Сообщается, что осадков будет гораздо больше, чем в сентябре.

Напомним, по мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, условная дата начала отопительного сезона в столице может быть смещена на 2 недели. По нормам, отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток держится ниже 8 градусов.

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#снег
#дождь
#холод
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Крымский мост закрыли для движения
01 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/Vyacheslav_Makaryev

После 11 часов утра (по мск) движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили.
В Telegram-канале, который публикует официальные данные о ситуации на подъездах к мосту, сказано, что «движение временно перекрыто».
 
В прошлый раз движение на мосту приостанавливали накануне вечером более чем на час.

Напомним, 17 июля около четырех утра на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края был совершен теракт. В результате обрушился один пролёт, ещё один сошёл с опоры. В трагедии также погибли супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой. 

14 cентября по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, открылось автомобильное движение. Предполагалось ввести мост в эксплуатацию 15 сентября, однако, сделать это получилось на один день раньше.

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Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с праздником
Путин: ратные традиции продолжает нынешнее поколение Сухопутных войск
01 октября 2023, 10:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с их праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава российского государства подчеркнул, что на сегодняшний день ратные, патриотические традиции с честью продолжает современное поколение военных. Путин отметил, что в ходе спецоперации ярко проявились доблесть и мужество российских военнослужащих.

Российский лидер пожелал личному составу и ветеранам Сухопутных войск, а также их семьям всего самого доброго.

Напомним, День Сухопутных войск России отмечается каждый год 1 октября.

Ранее сообщалось о том, что в России на 10,5% выросли оклады военных и силовиков. В постановлении правительства РФ сказано, что увеличение распространится и на должностных лиц таможенных органов, а также лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

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#традиции
#лидер
#путин
#военные
#праздник
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Депутат Гаврилов рассказал, в каких случаях дачники могут не платить налог
01 октября 2023, 10:06

Фото: Istockphoto/Dzurag

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал, в каких случаях владельцы дач обязаны платить налог на бани, сараи, туалеты, а в каких - нет.
В публикации РИА Новости сказано, что собственник земельного участка обязан платить налог за баню, сарай, туалет, другое аналогичное сооружение, если они относятся к хозяйственным постройкам. Главным признаком является наличие прочного фундамента. Он отличает её от схожих построек без фундамента, которые могут легко переноситься. Во втором случае данные сооружения уже не считают объектами капитального строительства и налог не взимается.
 
По данным Росреестра, если строение имеют фундамент и признаки капитального объекта, то владелец должен его зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства.
 
«Статья 407 НК РФ освобождает граждан от уплаты налога одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров», - уточнил депутат Сергей Гаврилов.
Ранее редакция «Радио 1» рассказала, что стоит сделать уже сейчас, чтобы сохранить загородный участок до весны.

Перед наступлением холодов необходимо убрать опавшие листья. В них размножаются бактерии и микроорганизмы, которые негативно скажутся на будущих посевах. Высота газона должна быть не более 3-4 см. Почву перед наступлением заморозков следует удобрить.

Нужно заранее позаботиться, чтобы кровля не была повреждена. Крыша и дополнительные постройки должны выдержать проливные дожди и сильные ветра.

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#дача
#дачники
#налоги
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Матвиенко поздравила руководство и жителей Подмосковья с Днём Московской области
01 октября 2023, 08:00

Фото: сайт Кремля

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова и всех жителей региона с Днём Московской области. Она назвала Подмосковье стабильным и перспективным регионом с мощным потенциалом и широкими возможностями социально-экономического развития.
«Здесь реализуются масштабные инновационные и инвестиционные проекты, передовые программы в сферах здравоохранения, науки и образования, совершенствуются промышленная и транспортно-логистическая инфраструктуры. Здесь находят всестороннюю поддержку предпринимательские инициативы, особенно нацеленные на открытие импортозамещающих производств», – говорится в поздравлении Матвиенко
Она подчеркнула, что в центре внимания органов государственной власти Московской области – неизменно актуальные для людей вопросы.  Во многом благодаря этому регион остаётся одним из самых привлекательных для жизни, лидером по росту численности населения. 
«Без сомнения, все позитивные тенденции найдут продолжение, и впереди у Подмосковья ещё немало успехов и достижений. Уверена, что жители области, опираясь на заложенный старшими поколениями надёжный фундамент и славные трудовые традиции, продолжат способствовать укреплению и процветанию своей малой родины», – отметила спикер Совфеда. 
Она пожелала всем жителям Подмосковья здоровья, счастья и добра.
 
День рождения Московской области отмечается ежегодно с 2001 года в первое воскресенье октября. Именно в октябре 1781 года императрица Екатерина II подписала указ, которым учредила обновлённую Московскую губернию. А в ХХ веке, с 1 октября 1929 года, согласно постановлению ВЦИК, губерния была преобразована в Центрально-Промышленную область, получившую затем название Московская. 
 
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#московская область
#подмосковье
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В России на 10,5% выросли оклады военных и силовиков
01 октября 2023, 07:59

Фото: iStock/Vershinin

В постановлении правительства РФ сказано, что увеличение распространится и на должностных лиц таможенных органов, а также лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
ТАСС пишет, что оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих (контрактники, срочники, служащие в войсках Росгвардии, сотрудники органов внутренних дел РФ и уголовно-исполнительной системы), а также федеральной противопожарной службы повысят с 1 октября на 10,5%.

Оклады повысят и должностным лицам таможенных органов РФ и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи. Также МВД пересмотрит размеры пенсий уволенных со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков.

На 5,5% с 1 октября увеличат зарплаты работников госорганов, которые не являются госслужащими (коменданты, кассиры и экспедиторы).

Ранее сообщалось, что среднемесячная начисленная зарплата в Московской области в январе – июле этого года выросла на 14,5%. Ситуация на рынке труда по-прежнему стабильная. По итогам шести месяцев 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата достигла 78 тысяч рублей.

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#россия
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