Мужчина заработал миллионы на кастрации и отрезании пенисов

Православная церковь отмечает 18 октября Харитинин день. В народе праздник прозвали Харитины – первые холстины. Редакция «Радио 1» расскажет, почему в этот день нельзя надевать черные вещи, как определить, какой будет грядущая зима и почему нужно перебрать зимнюю одежду.