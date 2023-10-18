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Мужчина заработал миллионы на кастрации и отрезании пенисов

18 октября 2023, 02:58
Фото: istock / grinvalds

Фото: istock / grinvalds

Подсудимый в Великобритании, обвиненный в серьезных телесных повреждениях, признался, что он отрезал пенис другому мужчине, сообщает издание Daily Mail.
Мариус Густавсон известен как «Евнуходел». Он увлекался экстремальной модификацией тела. В течение нескольких лет он и его команда проводили опасные хирургические процедуры с участием добровольцев, транслируя весь процесс в Интернете. Все они были частью субкультуры «нуллосов», то есть мужчин, которым были удалены гениталии.

Те, кто хотел видеть записи операций на веб-сайте Густавсона, должны были платить. Согласно данным следствия, он заработал не менее 200 тысяч фунтов стерлингов (24 миллиона рублей) на кастрациях и ампутации гениталий.


На суде Густавсон признал вину в сговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений, в двух случаях совершения тяжких телесных повреждений и в незаконном удержании средств, заработанных преступным путем. Кроме того, он признался в создании двух видео с непристойным содержанием, в которых участвовал ребенок.

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#ребёнок
#видео
#чат
#тела
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Юрист Соловьёв предупредил водителей о новой схеме мошенничества
18 октября 2023, 02:41

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Юрист Иван Соловьёв предупредил водителей, что после проезда\ по платной трассе им могут под видом уведомлений о задолженности приходить СМС-сообщения от мошенников. Об этом пишет радио Sputnik.
«К сожалению, у нас пока еще достаточно высокая уязвимость баз данных, связанных с банками, с пенсионными, социальными вопросами, а также с информацией о владельцах автомобилей. Если происходит утечка, людям начинают приходить ссылки, искусственно сгенерированные сообщения, в частности, о том, что они якобы должны оплатить проезд по платной трассе», — цитирует издание слова собеседника.

Соловьёв отметил, что такие рассылки делаются вслепую. Получатели не обязательно действительно пользовались платной автодорогой, и аферисты рассчитывают на обычное стечение обстоятельств.

При получении подобного сообщения нужно в первую очередь проверить информацию и удостовериться в наличии задолженности, порекомендовал эксперт. Также можно приобрести транспондер, благодаря которому деньги за проезд по платным трассам будут списываться автоматически.

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#эксперт
#проезд
#юрист
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В Петербурге проходят обыски у возможных соучастников избиений прохожих
У возможных соучастников избиений прохожих на юге Петербурге проходят обыски
18 октября 2023, 01:10

Фото: iStock/Chalabala

На местах проживания предполагаемых соучастников нападений на прохожих на юге города проводятся обыски, сообщили на сайте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу. Видеоматериалы с нападениями, которые распространялись в Telegram-каналах, стали основой для начала следственных мероприятий.
Как утверждается, после задержания шести молодых людей, участие которых сейчас проверяется, возбуждено несколько уголовных дел по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (о хулиганстве, совершенном группой лиц) в Московском и Красносельском районах города.

Согласно версии следствия, эти молодые люди исходя из хулиганских мотивов, нападали на случайных прохожих, провоцируя стычки в общественных местах и применяя физическое насилие.

Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело в связи с распространенными в сети видеозаписями нападений на людей в Петербурге.

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Харитины — первые холстины — 18 октября: плохие приметы, что нельзя делать
18 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Православная церковь отмечает 18 октября Харитинин день. В народе праздник прозвали Харитины – первые холстины. Редакция «Радио 1» расскажет, почему в этот день нельзя надевать черные вещи, как определить, какой будет грядущая зима и почему нужно перебрать зимнюю одежду.

Харитины: история праздника 


Праздник посвящен святой мученице Харитине Амисийской, которая жила в III-IV веке. Согласно церковному преданию, Харитина была сиротой и ее взял на воспитание Клавдий Птолемем. Он построил для нее дом, где она жила и проповедовала христианство. Однажды язычники набросились на Харитину и потребовали ее отказа от веры. Несмотря на страшные зверства, девушка была непреклонна и продолжала молиться Богу. К ее истерзанному телу палачи привязали камень и бросили ее в море, однако высшие силы спасли девушку и она вышла из воды.Тогда язычники обвинили Харитину в колдовстве и намеревались надругаться над ней. Девушка вскинула руки к небу и Господь принял ее душу. С тех пор православные чтят память святой.
 

Харитины – первые холстины: приметы

 
Первыми холстинами этот праздник называют из-за того, что к 18 октября полевые работы завершались, и женщины приступали к рукоделию. Считалось, что первая нитка, вытканная в этот день является «животворной». Ее повязывали на руку, чтобы беды обошли стороной.
 
Если в этот день запланировано свидание, то девушкам следовало надевать одежду красного цвета, это помогало в любовных отношениях. В Харитины предки предсказывали погоду. Если в небе кружили вороны – это означало скорые осадки. Если 18 октября не идет снег, значит настоящая морозная зима придет не скоро.
 

Харитины: что нельзя делать

 
В этот день нельзя надевать одежду темных тонов, тем более черную. Считалось, что это может привлечь неудачи и беду. Лениться и хвастаться особенно запрещено в этот день. Чтобы не накликать беду, нельзя сплетничать, ссориться и злиться.

Харитины: что можно делать

 
В этот день нужно шить, вязать, ткать или вышивать. Первую вытканную нитку нуно надеть на запястье. Хорошей приметой также станет инвентаризация зимних вещей. В старину считалось, что в этот день душа и тело освобождаются от негатива, поэтому важно везде навести порядок. Удачными  в этот день станут романтические встречи.

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На конкурс «Это у нас семейное» подали заявки 340 тысяч россиян
Кириенко: На конкурс «Это у нас семейное» подали заявки 340 тысяч россиян
17 октября 2023, 23:04

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Конкурс «Это у нас семейное» на президентской платформе «Россия - страна возможностей» стал самым массовым - на сегодняшний день заявки подали уже 340 тыс. человек. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что приём заявок продлится до 4 ноября. Об этом пишет РИА Новости.
«Раньше считалось, что самый массовый конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей» - это «Лидеры России», там мы доходили до 220 тысяч человек из тех, кто подал заявки, сейчас уже 340 тысяч человек, и у нас впереди еще 2,5 недели на подачу заявок», — цитирует агентство слова Кириенко.

Участники конкурса «Это у нас семейное» поборются за такие призы, как пять миллионов рублей, путешествие по России и возможность рассказать всей стране о своих близких.

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#лидеры россии
#человек
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Запущено мобильное приложение для сдачи вторсырья в сеть ЭКОпунктов
17 октября 2023, 22:59

Фото: МинЖКХ МО

Российский экологический оператор разработал приложение Uberu, позволяющее обменивать вторсырьё на баллы. Оно интегрировано с сетью ЭКОпунктов компании «РТ-Инвест», сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«В приложении можно найти не только ближайший пункт приёма вторсырья, но и узнать о видах маркировки, пройти обучение в «Зелёной школе№ РЭО, поучаствовать в цифровом субботнике. Пользователи Uberu могут получать баллы за сданную тару и обменивать их на бонусы. При создании приложения перед нами стояла задача создать удобный сервис, которым будет интересно пользоваться. Цель – вовлечь как можно больше жителей России в раздельный сбор отходов и осознанное потребление», – сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
 
Мобильное приложение содержит одну из крупнейших карт пунктов приёма вторсырья по всей стране и включает более 43 тыс точек. Справочник маркировки позволяет узнать больше об упаковке и как правильно её перерабатывать.
 
Также в приложении можно сообщить о проблеме с незаконными свалками или некорректной работе регионального оператора через обращение в «РЭО Радар».
 
Компания «РТ-Инвест» создала первую в России масштабную сеть роботизированных «ЭКОпунктов» по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Уже установлено более 600 автоматов в 50 городах. За три года собрано более 10 млн бутылок и банок. Это 250 тонн чистых вторичных ресурсов.
 
Все «ЭКОпункты» подключены к общей системе лояльности, которую разработали специалисты «РТ-Инвест». Сдавая тару, пользователи получают за пластиковую бутылку 5 баллов, за алюминиевую банку – 10. Бонусы можно использовать для покупки продуктов, книг, аренду транспорта и благотворительность.

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#экология
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#переработка
#мусор
#минжкх мо
#подмосковье
#московская область
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Каширян предупредили о временных перебоях с водой
17 октября 2023, 22:46

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова

В Кашире наблюдаются перебои в подаче горячей и холодной воды. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.
«МУП «Водоканал» и МУП «Теплосеть» проводят наладку системы водоснабжения верхней зоны Каширы-2. В связи с этим возникают перебои в подаче горячей и холодной воды. Ситуацию мониторю лично», – написал Шувалов в своём телеграм-канале. 
Он добавил, что представители профильных служб каждый час докладывают ему об обстановке и обещал информировать обо всех изменениях. 

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#михаил шувалов
#кашира
#вода
#теплоснабжение
#подмосковье
#московская область
#жкх
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В Подмосковье зарегистрировали уже свыше 2,2 тыс домашних животных
17 октября 2023, 22:35

Фото: Минсельхозпрод МО

Уже более 2,2 тыс домашних животных зарегистрировано в Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Каждый питомец получил персональный номер, информация о нём внесена в реестр домашних животных региона.
«В Подмосковье зарегистрированы 2163 собаки, 54 кошки и даже декоративная лиса и кролик. Регистрация собак в регионе обязательна, других домашних животных можно регистрировать по желанию. Процедура бесплатная и не занимает много времени. Пройти её можно в любой подходящей областной госветклинике», – напомнили в министерстве.
Наличие чипа – обязательное условие для регистрации. Если чипа нет, владелец может купить его в ветеринарной клинике за 330 рублей.
 
Регистрация проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона. Список можно найти по ссылке.
                                                                                                                        
Владельцы также могут подать заявку онлайн на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Это значительно ускорит процедуру.

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#минсельхозпрод мо
#ветеринары
#животные
#подмосковье
#московская область
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В Химках проверили готовность к отопительному периоду
17 октября 2023, 20:59

Фото: Минэнерго МО

В Химках проверили готовность системы теплоснабжения к прохождению осенне-зимнего периода. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Эта тема стала главной на заседании штаба по вопросам отопительного периода 2023-2024 годов, которое прошло в городском округе под председательством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина. Участники выслушали жалобы жителей на недостаточное отопление и наметили план действий по устранению проблем. 
 
«В этом году по распоряжению губернатора мы начали обширную программу модернизации ветхих теплосетей. Она рассчитана на три года, реализует её подведомственная структура Газпрома – ТСК «Мосэнерго». За лето треть мероприятий была выполнена опережающими темпами. Там, где работы завершены, проблем с теплом и горячим водоснабжением нет. Но когда начинается запуск отопления, могут случаться технологические сбои. Система большая, требуется время для её наладки. Ни одно обращение жителя не остаётся без внимания», – пообещал Хромушин. 
После заседания участники разделились на группы и проверили температуру в многоквартирных домах, жители которых высказывали опасения. 
«Мы прибыли в Химки проконтролировать ситуацию с отоплением и пообщаться с жителями, выслушать их пожелания, сориентировать по срокам пуска тепла. Побывали на ул. Микояна в д. 5, Чапаева в д. 10, Юбилейном проезде в д. 6 и 10. В одних квартирах подача отопления восстановлена, в других параметры пока понижены. Это будет исправлено в кратчайшие сроки», – сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
Для оперативной наладки отопительной системы в городском округе работают 15 бригад. За сутки энергетики восстановили отопление в 24 многоквартирных домах. Все запланированные мероприятия должны быть завершены в ближайшие 3-5 дней.
«Наш оперативный штаб продолжает работу. На местах восстановительных работ дежурят сотрудники администрации, которые в режиме онлайн передают нам информацию о текущей ситуации. Сейчас в округе над наладкой теплоснабжения круглосуточно трудятся 15 бригад», – рассказал глава Химок Дмитрий Волошин.
«Посетили адреса, по которым были обращения жителей, на улицах Чернышевского, Зои Космодемьянской, Панфилова, Бабакина и на проспекте Мельникова. Аварии по этим адресам ресурсная организация устранит в течение суток. Параллельно управляющие организации удаляют воздух из стояков. Количество аварийных бригад по сравнению с прошлым годом выросло», – информировала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова.
 
В Химках продолжает работу горячая линия для приёма заявок по вопросам отопления: 7 (495) 793-01-01. 
 
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#химки
#отопительный сезон
#отопление
#теплоснабжение
#подмосковье
#московская область
#минэнерго мо
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В Подмосковье завершили сезон фонтанов и начали их консервацию
17 октября 2023, 19:43

Фото: Минблаго МО

В Московской области завершён сезон работы фонтанов. Коммунальщики приступили к их консервации на зиму, сообщили в пресс-службе Министерстве благоустройства региона.
Работы по консервации необходимы для защиты коммуникаций и конструкций фонтанов от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всей зимы. Специалисты сливают воду, промывают чаши, снимают насадки и устанавливают заглушки. Также проводятся продувка трубопроводов и прочистка заборных решеток. 
 
Кроме того, в фонтанах с подсветкой демонтируют светильники, а сами конструкции водных сооружений укрывают. 
 
Как напомнили в министерстве, всего в Московской области работает 241 фонтан. Самый большой расположен в городском округе Пущино. Из чаши размером 30 x 80 м бьют 85 струй. Фонтан отреставрировали в этом году.
 
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#министерство благоустройства мо
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#подмосковье
#московская область
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