Мужчина заработал миллионы на кастрации и отрезании пенисов

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Подсудимый в Великобритании, обвиненный в серьезных телесных повреждениях, признался, что он отрезал пенис другому мужчине, сообщает издание Daily Mail.
Мариус Густавсон известен как «Евнуходел». Он увлекался экстремальной модификацией тела. В течение нескольких лет он и его команда проводили опасные хирургические процедуры с участием добровольцев, транслируя весь процесс в Интернете. Все они были частью субкультуры «нуллосов», то есть мужчин, которым были удалены гениталии.
Те, кто хотел видеть записи операций на веб-сайте Густавсона, должны были платить. Согласно данным следствия, он заработал не менее 200 тысяч фунтов стерлингов (24 миллиона рублей) на кастрациях и ампутации гениталий.
На суде Густавсон признал вину в сговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений, в двух случаях совершения тяжких телесных повреждений и в незаконном удержании средств, заработанных преступным путем. Кроме того, он признался в создании двух видео с непристойным содержанием, в которых участвовал ребенок.
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Те, кто хотел видеть записи операций на веб-сайте Густавсона, должны были платить. Согласно данным следствия, он заработал не менее 200 тысяч фунтов стерлингов (24 миллиона рублей) на кастрациях и ампутации гениталий.
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Артем Кузьмин