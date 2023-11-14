Мужчины и женщины на форуме Reddit рассказали о своих разочарованиях в сексе

Фото: istockphoto/shironosov
Своим опытом пользователи поделились в разделе AskReddit.
Многие пользователи, пишет «Лента.Ру» посочувствовали мужчине, который принимал лекарства, препятствующие эрекции.
Другой мужчина вспомнил секс с девушкой, у которой были странные предпочтения.
Школьная консультантка занялась сексом с 14-летним учеником и попала под суд
Сексолог назвал продукт, который лучше всего влияет на мужскую потенцию
Учительница совратила ученика после концерта Лил Уэйна
«Мы с экс-девушкой развлекались, но она отказывалась сдаваться и пыталась помочь мне орально. У меня случился оргазм без эрекции. Вот что значит разочарование»,- пишет Camo_Toah, пользователь Reddit.
«Я годами был влюблен в прекрасную девушку. Однажды мы случайно столкнулись в баре, отправились вместе домой, а потом во время секса она попросила наблевать ей в рот»,-вспоминает Important-Anybody-74.Женщина жаловалась на то, как однажды ей пришлось успокаивать неуверенного в себе парня.
«Парень снял штаны и начал рыдать из-за того, что он необрезанный. Я полночи его успокаивала. Очень удивилась, ведь я ничего об этом не сказала»,-рассказала пользовательница Battyuterusbabe.Читайте также:
Школьная консультантка занялась сексом с 14-летним учеником и попала под суд
Сексолог назвал продукт, который лучше всего влияет на мужскую потенцию
Учительница совратила ученика после концерта Лил Уэйна
Мария Фирсова