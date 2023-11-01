Мужчины и женщины вспомнили самые смешные фразы партнёров во время секса

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Женщина и мужчины рассказали о самых смешных фразах, которые во время секса произносили их партнёры. Об этом говорится на форуме Reddit в разделе AskReddit.
Она из пользовательниц вспомнила, что однажды партнёр во время страстного шепота перепутал её с собой.
Второй комментарий оставила девушка, которая попала в смешную ситуацию в постели, заплетя две косички.
Также свою историю рассказал мужчина, который провёл вечер с девушкой в шиномонтаже, накачивая шину.
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«Он сказал мне кончить в его киску. Хотел сказать, что сделает это в мою, но был слишком возбужден и все перепутал», — написала Ecstatic_Campaign_31.
«Находясь сзади, он схватился за них и шепнул: «Я оседлаю тебя как лошадь». Парень пытался быть сексуальным, но я не могла воспринять фразу всерьез и ответила «Игого!» своим лучшим лошадиным голосом. Настрой на секс это сбило, но я здорово похохотала», — поделилась HamMcK.
Также свою историю рассказал мужчина, который провёл вечер с девушкой в шиномонтаже, накачивая шину.
«Мы вернулись домой и приступили к делу. Посреди процесса я схватил её за волосы и хотел сказать что-нибудь горячее и чувственное, но не подрассчитал и сексуально прорычал: «Твои волосы пахнут шинами», — рассказал ballercaust.
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Диана Аванесян