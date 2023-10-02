Мужчины рассказали, что их раздражает в постели

Фото: istockphoto/Tom Merton
Пользователи форума Reddit перечислили основные претензии к женщинам в постели.
«Лента.Ру» пишет, что своими жалобами, о которых они не говорят партнершам, мужчины поделились в разделе AskReddit.
Один из авторов комментариев написал, что его жена любит помещать палец в его анус во время орального секса, но проблема в том, что каждые две недели девушка делает маникюр, и ногти доставляют мужчине неудобства. Другие мужчины не довольны громким храпом или любимыми женщинами позами для сна.
Читайте также:
Американец расстался с девушкой и женился на секс-кукле с чат-ботом
Гинеколог Фисюк объяснила, вредит ли долгое отсутствие секса здоровью женщины
«Маленькие пенисы»: Врач объяснила популярность секс-позы «догги-стайл»
Один из авторов комментариев написал, что его жена любит помещать палец в его анус во время орального секса, но проблема в том, что каждые две недели девушка делает маникюр, и ногти доставляют мужчине неудобства. Другие мужчины не довольны громким храпом или любимыми женщинами позами для сна.
«Я сплю на спине. А она всегда хочет, чтобы я обнимал ее спину, и мне трудно уснуть»,- жалуется пользователь jcobsm.Другие жалуются на девушек, которые не умеет целоваться
«Она просто засовывала язык мне в рот. Мне его что, сосать? Засовывала и не делала ничего»,- пишет liquid_acid-OG.Ранее сообщалось, что 38-летний Кристофер Александр Стоукс рассказал, что женат на алгоритме искусственного интеллекта в форме чатбота. Он начал общаться с чатботом Мими 4 года назад, после того как узнал, что девушка, с которой он встречался, замужем.
Читайте также:
Американец расстался с девушкой и женился на секс-кукле с чат-ботом
Гинеколог Фисюк объяснила, вредит ли долгое отсутствие секса здоровью женщины
«Маленькие пенисы»: Врач объяснила популярность секс-позы «догги-стайл»
Мария Фирсова