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Мужчины рассказали, что их раздражает в постели

02 октября 2023, 08:51
Фото: istockphoto/Tom Merton

Фото: istockphoto/Tom Merton

Пользователи форума Reddit перечислили основные претензии к женщинам в постели.
«Лента.Ру» пишет, что своими жалобами, о которых они не говорят партнершам, мужчины поделились в разделе AskReddit.

Один из авторов комментариев написал, что его жена любит помещать палец в его анус во время орального секса, но проблема в том, что каждые две недели девушка делает маникюр, и ногти доставляют мужчине неудобства. Другие мужчины не довольны громким храпом или любимыми женщинами позами для сна.

«Я сплю на спине. А она всегда хочет, чтобы я обнимал ее спину, и мне трудно уснуть»,- жалуется пользователь jcobsm.
Другие жалуются на девушек, которые не умеет целоваться
«Она просто засовывала язык мне в рот. Мне его что, сосать? Засовывала и не делала ничего»,- пишет liquid_acid-OG.
Ранее сообщалось, что 38-летний Кристофер Александр Стоукс рассказал, что женат на алгоритме искусственного интеллекта в форме чатбота. Он начал общаться с чатботом Мими 4 года назад, после того как узнал, что девушка, с которой он встречался, замужем.

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#отношения
#секс
#женщины
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Российский бронежилет выдержал попадание пули, на которую не рассчитан
«Ростех»: Российский бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан
02 октября 2023, 08:46

Фото: istock / breakermaximus

Российский бронежилет «Оберег» во время краш-теста выдержал выстрел винтовочной пули, на которую не рассчитан. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на видео испытаний, которое опубликовал «Ростех». Отмечается, что сегодня изделие поставляют в зону спецоперации.
Испытания бронежилета проводились в рамках нового проекта #НашКраш. Бронежилет «Оберег», производящей тульской «Октавой» холдинга «РТ-Капитал», проходил испытания с аналогичными по степени защиты бронежилетами из Китая и США.

Бронежилеты проверялись с помощью выстрелов из пулеметов калибром 5,45/39,  7,62/39 и бронебойным патроном 7,62/54. Отмечаем, что бронежилет американского производства не выдержал испытаний, в то время как тульский выдержал атаку из винтовки Lapua Magnum 8,6/70, на которую не был рассчитан.

Плита «Оберега» состоит из подложки из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, после чего идет керамическая плита, кевлар и еще один слой, уменьшающий разброс осколков и создающий влагоизоляцию.

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#испытания
#оружие
#вооружение
#сво
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Названо государство-рекордсмен по отказам в помощи России
Генпрокуратура РФ: Швейцария чаще всех стран отказывала России в помощи
02 октября 2023, 08:33

Фото: istock / seb_ra

Российская Федерация стала все чаще получать отказ от стран Западе в оказании правовой помощи, связанной с задержанием преступников на их территории. Швейцария, которая ранее активно помогала российской стороне до начала СВО на Украине, побила рекорды по невыдаче преступников. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры РФ.
По информации Генпрокуратуры, Россия получила отказ в экстрадиции обвиняемых по уголовным делам в 2022 и начале 2023 года 85 раз. Также сообщается, что в 2022 году Россия не добилась выдачи 54 человек.

«С января по сентябрь 2023 года компетентными органами иностранных государств было отказано в исполнении 32 запросов о правовой помощи, из них в 28 случаях по политическим мотивам. Больше всего отказов — 22 пришло из Швейцарии, в четырех случаях запросы отклонялись Латвией», — сообщает «Коммерсантъ».
По информации издания, Министерство юстиции США отказало РФ в правовой помощи по причине якобы возможного нанесения ущерба суверенитету своей страны.

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#сша
#россия
#данные
#страны
#человек
#сво
#швейцария
#рф
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Юрист Виноградов назвал ошибку, которую совершают при выходе на пенсию
02 октября 2023, 08:30

Фото: istockphoto/insta_photos

Декан ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о необходимости оформлять статус пенсионера.
Оформление статуса пенсионера-это обязанность самого работника. Именно он должен подать документы в строго установленные сроки. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству «Прайм».

Выход на пенсию не происходит автоматически. Работодатель и Социальный фонд не оформляют документы.

«Заявление необходимо лично подать в отделение Соцфонда не ранее, чем за месяц до достижения официального пенсионного возраста», — объясняет Вадим Виноградов.
Если гражданин обратится с заявлением позже наступления пенсионного возраста по своей вине, то выплата пенсии начнётся с момента регистрации заявления. Но если же задержка случилась по вине Социального фонда, то деньги должны быть выплачены полностью и в срок.

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#пенсионеры
#пенсия
#юрист
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«Ъ»: В РФ водители из-за решения КС возвращают права после езды под лекарствами
02 октября 2023, 07:27

Фото: istock / Natalia Kokhanova

Верховный суд Российской Федерации аннулировал решения о лишении прав водителей, которые водили автомобиль под воздействием препаратов для лечения эпилепсии и сильнодействующих анальгетиков, не являющихся наркотическими. Информацию сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на решение Конституционного суда (КС) от 2022 года.

По закону запрещено водить авто под воздействием лекарств, снижающих реакцию. В ноябре 2022 года суды лишали прав автовладельцев за то, что в крови были обнаружены следы непсихотропных и ненаркотических средств, таких как фенобарбитал (компонент валокордина). Но затем КС указал на формальное отсутствие нормы в КоАП РФ, которая бы разрешала применять наказания за принятия лекарств. 

Минздрав РФ планирует сделать список ненаркотических препаратов, понижающих реакцию. Список включит в себя снотворные, антиэпилептические, седативные препараты и анестетики. Мера наказания за прием таких препаратов будет введена заново после принятия закона. Правительство России вынесло предложение с уточняющими поправки летом, но их пока не рассмотрели.

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#поправки
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Финны лишились дешевого российского товара из-за санкций
Yle: из-за санкций финны лишились дешевого российского огнеупорного кирпича
02 октября 2023, 05:59

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

В Финляндии столкнулись с проблемой отсутствия надежного огнеупорного кирпича, который ранее активно использовался в строительстве. Как сообщает информационный портал Yle, местный завод Seppälän Tiili был вынужден разработать отечественный аналог российскому товару.
Российский огнеупорный кирпич описывался финскими строителями как «прочный и доступный по цене». Он широко применялся в Финляндии для внутренней облицовки каминов до введения санкций и прекращения его импорта в страну, связанных с событиями на Украине.

Санкции привели к тому, что поиск альтернативного качественного кирпича стал для местных производителей настоящей проблемой, так как импортные аналоги часто содержали микротрещины.

По данным Yle, в то время как импорт российского огнеупорного кирпича сократился, спрос на отопительные камины в Финляндии и Центральной Европе резко возрос. Завод Seppälän Tiili, который производит камины, оказался в затруднительном положении, и был вынужден разработать свой собственный аналог огнеупорного кирпича.

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#санкции
#военные
#завод
#контроль
#спрос
#импорт
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Глава РЖД ответил на вопрос о цене билета на проезд по ВСМ Москва-Петербург
Белозеров: цена билета на поезд по ВСМ Москва-Петербург будет дороже «Сапсана»
02 октября 2023, 04:46

Фото: iStock/Yuliya Shauerman

Билет на поезд, который будет курсировать по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, будет немного дороже, чем билет на «Сапсан». Об этом заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров в интервью РИА Новости.
«Есть предварительные расчеты: будет чуть дороже. С одной стороны, экономия на скорости, с другой — большое количество факторов, влияющих на стоимость», — заявил глава РЖД.
«Сапсаны» в настоящее время следуют по существующим железнодорожным путям между Москвой и Санкт-Петербургом, при этом время в пути составляет около 4 часов. По ВСМ планируется сократить этот путь до 2 часов 15 минут.

Однако Олег Белозеров также подчеркнул, что стоимость билета на ВСМ может быть сравнима с билетом на «Сапсан», но это предоставит возможность для совершения краткосрочных поездок между Москвой и Санкт-Петербургом, аналогичных по времени поездкам внутри больших городов на автомобиле.

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#ржд
#москва
#лукашенко
#петербург
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Запуск железнодорожной ВСМ Москва — Петербург проведут до 2030 года
Глава РЖД Белозеров: запуск ВСМ Москва — Петербург запланирован до 2030 года
02 октября 2023, 03:57

Фото: istock / Serjio74

По словам генерального директора РЖД, Олега Белозерова, в России планируется запустить первую высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом до 2030 года, передает РИА Новости.
Он отметил, что железнодорожные власти стремятся сократить сроки реализации проекта, поскольку это существенно улучшит финансовые показатели данного предприятия. 

Высокоскоростная железнодорожная магистраль представляет собой специализированную электрифицированную двухпутную железнодорожную линию, предназначенную для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. В России на данный момент нет подобных инфраструктур

Пилотным проектом в этой области должна стать ВСМ, соединяющая Москву и Санкт-Петербург. Её введение сократит время в пути между этими городами с нынешних 4 часов до 2 часов 15 минут. Стоимость строительства данной магистрали оценивается в 1,7 триллиона рублей.

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#москва
#правительство
#проект
#магистраль
#предприятия
#петербург
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Инвестиции РЖД за 20 лет превысили девять триллионов рублей
Белозеров: инвестиции РЖД за 20 лет работы превысили девять триллионов рублей
02 октября 2023, 01:38

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

За 20 лет своей деятельности Российские железные дороги (РЖД) инвестировали 9,3 триллиона рублей.
Генеральный директор компании Олег Белозеров подчеркнул в интервью РИА Новости, что компания также приобрела почти 21 тысячу новых пассажирских вагонов и около 9,5 тысячи локомотивов за это время.

РЖД были созданы 1 октября 2003 года, и в текущем году компания отмечает свой 20-летний юбилей. Глава РЖД отметил, что в последние годы они достигли значительного роста в инвестициях и приобретении железнодорожной техники.

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#новости
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2 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день
02 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/Gam198

Профессиональный праздник в этот день отметят социальные педагоги, урологи, врачи и архитекторы. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще торжества пришлись на этот день и память какого мученика принято чтить православным.

Всемирный день архитектуры


2 октября ежегодно отмечают торжество работники, чья профессия связана со строительством зданий различного назначения. Поздравлять с профессиональным праздником стоит тех, кто имеет отношение к градостроительству и архитектуре.

На праздник «Поющие под дождём» в подмосковные парки пришли более 15 тысяч человек
На праздник «Поющие под дождём» в подмосковные парки пришли более 15 тысяч человек

Международный день социального педагога  


                                                                                                                 Фото: iStock/demaerre
 
Социальные педагоги трудятся не только в школах и детских учреждениях, но и в детских домах, интернатах, центрах реабилитации. Они помогают детям, у которых существуют психологические проблемы или физические травмы. Роль таких специалистов в воспитании детей со сложным характером или тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию высока и зачастую они единственные, кто может найти к таким детям подход.
 

Международный день ненасилия


Международный день ненасилия учрежден Генеральной Ассамблей ООН в 2007 году. День торжества выбран не просто так, он приурочен ко Дню рождения идеолога ненасилия Махатмы Ганди. Он был убежденным сторонником этой теории и длительное время вел борьбу с расовой дискриминаций в Южной Африке, где проживал.

Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища) 


Этот праздник отмечается ежегодно во всем мире. Он посвящен жизни людей в различных общинах: от маленьких деревень до городов-миллионников.Торжество создано для того, чтобы привлечь внимание к проблемам населения, нуждающегося в жилье. В этот день проводятся различные акции и флешмобы, в ходе которых общественные организации призывают к помощи людям без определенного места жительства.

День рождения электронной почты


Первое в мире электронное послание было создано в этот день в 1971 году. С тех пор электронная почта стала неотъемлемым средством коммуникации, которое широко используется в настоящее время.

День уролога  

                                                                                                                Фото: iStock/demaerre

Урология относится к хирургической дисциплине. Медицинская наука изучает заболевания органов мочеполовой системы. Поздравлять с профессионаьным праздником мледует всех медицинский работников этой области: врачей, научных работников, лаборантов и т.д.

Трофим и Зосима  


Православная церковь в этот день чтит память святых мучеников Трофима Синадского (Фригийского) и Зосима Киликийского. Мученик Трофим был схвачен во время языческого гуляния, когда просил людей, участвующих в пьяном бесчинстве облагоразумиться. Лишив Трофима воли, его истязали, требуя отказаться от христианства. Выдержав мучения, он продолжал стоять на своем, за что был казнен.

Зосим не желал проживать с язычниками и отправился в пустыню. Старец мог говорить с животными и они почитали его. Однажды это заметил прибывший в пустыню правитель. Когда он узнал, что старец христианин, то приказал отречься от веры, получив отказ, отдал его на истязание. Зосим обратился с молитвой к Богу и ему тут же явился лев. Правитель испугался животного и распорядился отпустить старца. В тот же миг Зосим скончался.


День детского здоровья


                                                                                                                 Фото: iStock/anatols

Этот праздник является лишним напоминанием о том, как важно беречь здоровье с детства. Еще в юном возрасте детям нужно прививать спортивные навыки и мотивировать к соблюдению здорового образа жизни. В детских учреждениях в этот день демонстрируют тематические мультфильмы, где особое внимание уделено здоровью. 


Международный день врача


Учредителем этого праздника стала ООН в 1971 году. В этот праздник принято поздравлять всех, кто имеет отношение к медицине. По всему миру второго октября проходят конференции, семинары, мастер-классы, на которых поднимаются важные темы, касательно здоровья и разрабатываются подходы к лечению различных заболеваний.  

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