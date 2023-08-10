Мужчину осудят за громкое убийство двух эстонок в Москве

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Страшное убийство произошло в Москве более 30 лет назад. Тогда, две студентки из Эстонии приехали в столицу, где посетили выставку, а после нее, познакомились с главным подозреваемым и двумя его приятелями. Девушек изнасиловали и задушили. Их тела были найдены в лесополосе.
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