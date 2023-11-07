Музыкально-просветительский проект «Гиндин-фестиваль» пройдет в Москве

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С 17 ноября по 5 декабря 2023 года в Доме ученых Научного центра Российской академии наук в Черноголовке (НЦЧ РАН) пройдет VI Международный музыкально-просветительский проект «Гиндин-фестиваль».
Его организаторами выступают Дом ученых НЦЧ РАН совместно с выдающимся российским пианистом, заслуженным артистом России Александром Гиндиным и рядом научных организаций.
Проект традиционно знакомит слушателей с творчеством музыкантов - незаурядных личностей, новаторов, внесших свой вклад в развитие исполнительского искусства, а также актуальными исследованиями ученых и инновационными работками компаний, направленными на решение социально значимых задач. Идея фестиваля – объединить музыкальное искусство и фундаментальные естественные науки в двух параллельных программах: концертной и научно-популярной.
В музыкальной программе (17, 18, 19, 25 ноября и 5 декабря 2023 года) примут участие творческие коллективы и исполнители, лауреаты и дипломанты многих международных фестивалей и конкурсов и, конечно, сам Александр Гиндин.
В рамках научно-популярной программы (21, 26, 30 ноября 2023 года) выступят ученые в области изучения космоса, лекарственных препаратов, новых материалов и так далее.
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Проект традиционно знакомит слушателей с творчеством музыкантов - незаурядных личностей, новаторов, внесших свой вклад в развитие исполнительского искусства, а также актуальными исследованиями ученых и инновационными работками компаний, направленными на решение социально значимых задач. Идея фестиваля – объединить музыкальное искусство и фундаментальные естественные науки в двух параллельных программах: концертной и научно-популярной.
В рамках научно-популярной программы (21, 26, 30 ноября 2023 года) выступят ученые в области изучения космоса, лекарственных препаратов, новых материалов и так далее.
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Александр Бойцов