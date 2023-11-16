Музыкант «Би-2» найден мертвым в луже крови: как умирал клавишник и что он скрывал

Фото: iStock/Diy1
Бывший клавишник популярных групп «Би-2» и «Дюна» Николай Плявин найден мертвым в собственной квартире. Правоохранители заверяют, что его смерть не криминальная, однако есть обстоятельство, которое заставляет в этом усомниться. Редакция «Радио 1» расскажет, что на самом деле стало причиной смерти музыканта, и какой образ жизни он вел в последние годы.
Клавишник групп «Би-2» и «Дюна» Николай Плявин найден мертвым
Музыкант Николай Плявин был найден в съемной квартире в Москве. Тело музыканта нашел его сын, который последний раз общался с 64-летним отцом десятого ноября. По информации телеграм-канала Shot, тело Плявина пролежало в квартире около трех суток.
Тело музыканта направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин гибели.
Образ жизни клавишника «Би-2» Николая Плявина
О жизни музыканта известно мало, так как он не вел публичный образ жизни и избегал интервью. Наибольшую популярность он обрел после того, как устроился клавишником в группу «Би-2», где играл с 1999 по 2000 годы. В музыкальном коллективе также трудился брат Николая Александр Плявин, который скончался в 2014 году.
Стала известна причина смерти клавишника «Руки вверх»
В портфолио Николая Плявина сотрудничество с известными музыкантами и группами. Он работал с Виктором Зинчуком и Евгением Осиным, а также выступал с группой «Дюна».
Знакомые музыканта рассказывают, что Плявин в последние годы злоупотреблял алкоголем на фоне заболевания и одиночества.
Чем болел Николай Плявин
По информации портала Shot, экс-барабанщик страдал онкологией. Состояние его здоровья стремительно ухудшалось. Он часто вызывал скорую помощь, жаловался на головокружение, на отсутствие возможности самостоятельно подняться с постели и что-либо сделать. Родственникам и друзьям мужчина о своей смертельной болезни не рассказывал.
Музыканта неоднократно госпитализировали, однако он настаивал на выписке и возвращался домой. Сын Плявина знал о недуге пожилого отца и забирал его из больницы, так как музыкант часто не мог передвигаться без помощи.
Читайте также:
Бывший командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридов найден мёртвым
В Москве госпитализировали пьяную 16-летнюю дочь боксёра Дацика
В Рязани задержали возможного убийцу главного судебного пристава
Анастасия Крестьянова