МВД Дагестана: В Махачкале люди перекрывали федеральную трассу из-за отсутствия воды в домах

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Около 150 жителей пригорода Махачкалы перекрывали федеральную трассу Астрахань — Махачкала из-за того, что в их домах не было воды. Об этом 13 августа сообщило МВД Дагестана.
«Сегодня, примерно в 20 часов (мск), на 470-м километре ФАД (федеральной автомобильной дороги) Астрахань — Махачкала около 150 местных жителей перекрыли автомобильное движение. Цель собравшихся — привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах», — сообщили в пресс-службе ведомства.Также в республиканском МВД рассказали, что между жителями и водителями на трассе произошёл конфликт, который урегулировали полицейские. С протестующими поговорили сотрудники администрации Махачкалы, и сейчас проезд по трассе уже разблокирован.
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Артем Путинцев