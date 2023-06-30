МВД Франции распорядилось приостановить движение общественного транспорта

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Глава МВД Франции Дарманен: Местные власти должны обеспечить приостановку движения общественного транспорта на фоне беспорядков
Данное решение было принято на фоне происходящих в стране массовых беспорядков. Напомним, волна протестов по всей стране началась после того, как 17-летний юноша был застрелен полицейскими.
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