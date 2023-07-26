МВД, ФСБ и Минфин не поддержали выдачу загранпаспортов за деньги

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В ведомствах объяснили свое решение тем, что сроки, которые требуются для выдачи документа не могут быть сокращены, ввиду необходимости проведения проверок, которые занимают определенное время. Минфин подчеркнул, что уменьшение госпошлины за услугу или ее отмена, может негативно сказаться на федеральном бюджете страны.
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