МВД хочет замораживать счета подозреваемых в кибермошенничестве без решения суда

Фото: Фотобанк Московской области
За пять лет число преступлений с использованием IT-технологий увеличилось в три раза, при этом следствие не имеет права без суда приостановить операции по счетам
Министерство внутренних дел РФ хочет получить право на заморозку денежных средств на счетах подозреваемых в кибермошенничестве без разрешения суда и на срок до 10 дней. Об этом рассказали журналистам РИА Новости в ведомстве.
В полиции отметили, что за пять лет число преступлений с использованием IT-технологий увеличилось в три раза. В прошлом году было 522 тысячи таких случаев. При этом следствие не имеет права без суда приостановить операции по счетам.
Теперь МВД предлагает внести соответствующие изменения в статью 115 УПК РФ, согласно которым правоохранители смогут приостанавливать все расходные операции по счетам потенциальных кибермошенников на срок до 10 дней «в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что счета (вклады, депозиты) использовались или предназначались для использования в преступной деятельности».
При этом владелец заблокированного счета будет иметь право обжаловать подобное решение в суде.
«Радио 1» ранее писало о том, что российские кибермошенники стали применять для атаки дипфейки и нейросети.
В полиции отметили, что за пять лет число преступлений с использованием IT-технологий увеличилось в три раза. В прошлом году было 522 тысячи таких случаев. При этом следствие не имеет права без суда приостановить операции по счетам.
При этом владелец заблокированного счета будет иметь право обжаловать подобное решение в суде.
«Радио 1» ранее писало о том, что российские кибермошенники стали применять для атаки дипфейки и нейросети.
Артем Путинцев