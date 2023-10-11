МВД: Кадровый дефицит в ведомстве составляет 100 тысяч человек

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Нехватка кадров в министерстве внутренних дел России составляет 100 тысяч сотрудников. Это связано в первую очередь с «неконкурентоспособным» уровнем заработной платы.
Об этом на заседании комитета Государственной думы РФ по рассмотрению бюджета на 2024 год заявила начальница финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш. Она подчеркнула, что некомплект сотрудников в основном ощущается в строевых подразделениях — в полках, батальонах, ротах, взводах и так далее, передает «РБК».
Ирина Кальбфляйш также отметила, что в бюджете на 2024 год не предусматривается плановая индексация зарплаты сотрудников МВД, а это значит, что в очередной раз не удастся удовлетворить финансовые потребности ведомства.
Ранее о нехватке сотрудников говорил глава МВД Владимир Колокольцев. В августе он назвал ситуацию критической, отметив, что только за июнь уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников.
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Ирина Кальбфляйш также отметила, что в бюджете на 2024 год не предусматривается плановая индексация зарплаты сотрудников МВД, а это значит, что в очередной раз не удастся удовлетворить финансовые потребности ведомства.
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Александр Бойцов