МВД объявило в розыск видеоблогера Шаиняна*

Фото: iStock/Dzurag
МВД России объявило в розыск видеоблогера Карена Шаиняна*. Об этом сообщается в базе данных разыскиваемых лиц.
Ранее сообщалось об объявлении в розыск украинской телеведущей, которая неоднократно допускала русофобские высказывания в эфире популярных телеканалов страны и призывала к убийству русских.
Читайте также:
В Москве заочно арестовали бизнесмена Черняка за содействие терроризму
«Теневого» банкира Магина объявили в федеральный розыск
МВД РФ объявило в розыск трёх украинских генералов
* признан в РФ иностранным агентом
Анастасия Крестьянова