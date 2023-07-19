МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в вымогательствах в Telegram

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Злоумышленники действовали по предварительному сговору. Целью преступной деятельности мужчин было завладение имуществом в особо крупном размере. МВД сообщает, что группа лиц размещала в популярных телеграмм-каналах информацию, которая порочила честь и достоинство граждан и предприятий. Сведения были заведомо ложными и содержали недостоверную информацию. Преступники требовали крупные суммы за удаление данных и прекращение их дальнейшего распространения в сети. Средства злоумышленники принимали в криптовалюте, переводом на электронные кошельки.
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