МВД РФ объявило в розыск председателя МУС Хофманьского

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Председателя Международного уголовного суда (МУС) Петра Хофманьского объявили в розыск по уголовной статье. Информация следует из базы розыска МВД России.
Статья УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело не уточняется. Об этом сообщает ТАСС.
Пётр Юзеф Хофманьский родился 6 марта 1965 года, он польский юрист, специалист по уголовному праву, профессор права. С 2015 года судья Международного уголовного суда. С 11 марта 2021 года работает председателем Международного уголовного суда.
Ранее сообщалось о розыске тиктокера Дани Милохина военкоматом Анапы, который уехал из России после информации о том, что его могут призвать в армию. Позже информацию о розыске была опровергнута, на что Милохин заявил, что все еще опасается, что его могут действительно могут разыскивать.
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