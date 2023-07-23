МВД РФ: За первые шесть месяцев 2023 года в России жертвами преступлений стали 10,5 тыс. человек

Более 10,5 тыс. человек стали жертвами преступлений в России за первые шесть месяцев текущего года. Это на 2% меньше, чем за тот же период годом ранее, следует из материалов статистики МВД РФ. По данным правоохранителей, всего с января по июнь нынешнего года было зарегистрировано 983,7 тыс. преступлений.

«Четыре преступления из пяти (82,7%) регистрируются в городах и поселках городского типа, шестая часть (16,7%) — в сельской местности», — отмечается в материалах ведомства.









Больше половины всех зарегистрированных преступлений (51,6%) — это хищения чужого имущества.Ранее в МВД России сообщили, что за первые шесть месяцев 2023 года в стране было зафиксировано около 1,2 тыс. преступлений террористического характера и более 730 преступлений экстремистской направленности.При этом в полицейском ведомстве отметили, что профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений приносит значимые результаты. Например, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99 процентов. Сегодня в России раскрывается более 90% случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Кроме того, выросла раскрываемость грабежей, краж и целого ряда других уголовно-правовых составов.