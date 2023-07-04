МВД утвердило порядок ограничения права на вождение для уклонистов по повестке в военкомат

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Министерство внутренних дел России утвердило порядок ограничения права управления транспортным средством для тех граждан, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета из-за неявки в военкомат по повестке. Об этом говорится в соответствующем приказе ведомства, который есть в распоряжении агентства ТАСС.
Как сказано в документе, «в течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер в территориальный орган МВД информация об ограничении права на управление транспортным средством поступает в федеральную информационную систему Госавтоинспекции».
Лица, состоящие на воинском учете, либо которые должны встать на первичный учет, которым пришла повестка о явке в военкомат, в случае ее игнорирования, будут ограничены в правах на управление транспортным средством.
Для реализации соответствующей нормы будет достаточно решения Единого реестра воинского учета о принятии временных мер по обеспечению явки в военкомат, при этом ограничение будет действовать до того момента, пока гражданин не явиться в военкомат.
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Лица, состоящие на воинском учете, либо которые должны встать на первичный учет, которым пришла повестка о явке в военкомат, в случае ее игнорирования, будут ограничены в правах на управление транспортным средством.
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Артем Путинцев