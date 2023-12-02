Глава Татарстана Минниханов заявил о негативном посыле сериала «Слово пацана»

Глава Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании подверг критике нажумевший сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он заявил, что такие фильмы не соответствуют политике, проводимой властями регионов и руководством России.