Мясников призвал модернизировать систему здравоохранения

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«Модернизация здравоохранения необходима, но важно изменить саму медицинскую практику. Надо внести изменения в идеологию медицины и принять международно признанные алгоритмы и протоколы во всех областях медицины. Вмешательство в медицину может вызвать протесты со стороны академиков и медсообщества, но это не должно остановить внедрение новых подходов. С первого курса студенты медицинских учебных заведений должны обучаться по новым учебным пособиям, основанным на доказательной медицине и протоколах лечения», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.Также он предложил перенести основной упор медицинской помощи из стационаров в поликлиники. Кроме этого, по его мнению, надо разрешить доплаты к существующим тарифам ОМС для облегчения доступа населения к частным медпунктам. Мясников считает, что необходимо введение системы обязательной вакцинации и диспансеризации на базе основных параметров.
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