«Мясо из пробирки»: как скажется продукт на здоровье россиян

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Что значит искусственное мясо
Культивированным мясом называют выращенные лабораторным путем клетки, которые создаются в специальных условиях из элементов живых организмов.
Как выращивают искусственное мясо
Клетки, которые выращивают в лабораторных условиях, получают от животного путем биопсии. Материал помещается в специальный сосуд, в котором создана благоприятная для развития клетки среда, за которой следят специалисты и поддерживают условия для роста его структуры.
Польза искусственного мяса для экологии
Специалисты уверены, что выращивание мяса приведет к меньшему количеству забитых животных. Кроме того, отмечается общедоступность мяса. По мнению экспертов, искусственное мясо смогут потреблять вегетарианцы, а также будет больше возможностей прокормить растущую популяцию людей. Проблема нехватки мясных продуктов решится, расходы на выращивания скота сократятся. Также за счет сокращения производств, снизятся выбросы углекислого и других вредных газов в атмосферу (в среднем на 18%), потребление воды (8%), использование почвы (~30%).
Недостатки «мяса из пробирки»
Наряду с планами специалистов «накормить» все население искусственно выращенным мясом, цена продукта обещает быть высокой. Это обусловлено тем, что производство мяса в настоящее время дорого обходится предприятиям.
Также специалисты предполагают, что возникнут сложности с маркировкой продукта и сомневаются, что мясо понравится всем потребителям и будет пользоваться спросом.
Вред для здоровья
Сейчас не совсем понятно, насколько искусственное мясо полезно или вредно для здоровья и насколько по питательности оно сопоставимо с мясом настоящего животного. Некоторые специалисты полагают, что мясо не вреднее натурального, а скорее бесполезнее. В настоящее время оно полностью не сможет заменить растительное, так как в нем не хватает железа и других полезных человеку веществ. Однако, технологии не стоят на месте и специалисты продолжают работу в этом направлении.
Искусственное мясо и религия
Разногласия могут возникнуть среди мусульман и евреев, которые употребляют мясо, приготовленное определенным способом и определенного вида. Православие относится к проблеме искусственного мяса более лояльно. По словам эксперта по вопросам биомедицинской этики, клирика Крутицкого патриаршего подворья иеромонаха Димитрия Першина, однозначным плюсом является то, что при выращивании мяса искусственным путем, не страдают животные. Однако, такого мнения придерживаются не все. Например, православный публицист и писатель Владимир Губанов заявил, что искушением Бога станет употребление мяса, которое изначально Богом не было благословлено.
«Вкушать искусственную пищу, например, искусственное мясо, изначально не было благословлено Богом. Человек его вкушает на свой страх, он как бы искушает Бога. Западная цивилизация приучает к скверномыслию и скверноядению», - заключил Губанов.
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