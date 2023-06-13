Мытищи вышли в лидеры по обновлению деталей газового оборудования в квартирах

Фото: администрация г. о. Мытищи
В муниципалитете продолжается проведение акции «Гибкая подводка 2023»
В Мытищах продолжается акция «Гибкая подводка 2023». Городской округ стал одним из лидеров по количеству установленных новых деталей газового оборудования в квартирах.
Отмечается, что проблема недопуска специалистов газовых служб в квартиры грозит опасными последствиями каждому, у кого установлено газовое оборудование, так как проверять его необходимо регулярно. Благодаря акции специалисты смогли получить доступ в квартиры, провести ТО, проверить вентиляцию и устранить неисправности.
Ранее региона Андрей Воробьёв заявлял, что в Подмосковье в 2 млн квартир установлены газовые плиты. Это почти половина плит в Московской области.
«В целом это 2 242 замены, из которых 2 187 – квартиры текущего плана-графика, а 55 – с недопусками», – сказано в паблике администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Ранее региона Андрей Воробьёв заявлял, что в Подмосковье в 2 млн квартир установлены газовые плиты. Это почти половина плит в Московской области.
Лора Луганская