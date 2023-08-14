На 50 подмосковных дорогах обустроят шумовые полосы

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«Шумовые полосы обустроили на 39 участках региональных дорог перед пешеходными переходами, перекрёстками, выездами на автомагистрали и перед железнодорожными переездами. Планируется нанести ещё 11 шумовых полос. Всего их будет 50», – пояснил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
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