На 50 подмосковных дорогах обустроят шумовые полосы

В Академии социального управления подвели итоги Региональной литературной викторины. В этом году участие в викторине приняли больше 4 тысяч школьников.

Задания викторины этого года посвятили творчеству писателей-юбиляров, а также включали в себя задачи на знание школьных произведений, отечественной классики и русских народных сказок, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Списки победителей и призёров викторины размещены на сайте.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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