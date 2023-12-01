На 50 подмосковных площадках написали тест по истории Великой Отечественной

Фото: телеграм-канал главы Серебряных Прудов Олега Павлихина
Московская область в преддверии Дня неизвестного солдата присоединилась к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». В этом году в регионе было открыто 50 специальных площадок, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Тест прошёл на базе молодёжных центров, Дворцов культуры, учебных заведений, а также онлайн. Вопросы были поделены на два уровня сложности – базовый и профильный. По поручению председателя регионального парламента Игоря Брынцалова к акции присоединились члены молодёжных парламентов региона.
В этом году в акции приняли участие тысячи жителей Подмосковья – школьники, студенты, депутаты, главы городских округов. Акция проводится по инициативе молодёжных парламентов при законодательных собраниях регионов с 2015 года.
День неизвестного солдата ежегодно отмечается в России 3 декабря.
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«Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками СВО – лишь часть программ, которые разработали для каждой площадки молодые парламентарии. Я сегодня написала тест онлайн. У нас нет победившего и проигравшего. Главная задача теста – заинтересовать жителей, узнать новую информацию о великих подвигах наших героев. Даже если человек сегодня не смог пройти тест, но на выходных посмотрит исторический фильм, прочтёт статьи о роковых сороковых – для нас это главная награда», – сказала председатель Московского областного молодёжного парламента Татьяна Некрасова.
День неизвестного солдата ежегодно отмечается в России 3 декабря.
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Лора Луганская