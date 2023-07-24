На 74-м году жизни умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев

Фото: РИА Новости/Константин Ившин
На 74-м году жизни после долгой болезни ушёл из жизни бывший глава Удмуртии Александр Соловьев. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Уточняется, что Соловьев был главой региона в период с 2014 по 2017 годы.
Кроме того, принесло соболезнования родственникам усопшего.
Напомним, в октябре 2020 года Соловьев был приговорен судом к 10 годам лишения свободы за взятки на 139 миллионов рублей. Однако позже он был освобожден по состоянию здоровья.
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«В понедельник, 24 июля, в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской республики Александр Васильевич Соловьев», - говорится в сообщении.
Напомним, в октябре 2020 года Соловьев был приговорен судом к 10 годам лишения свободы за взятки на 139 миллионов рублей. Однако позже он был освобожден по состоянию здоровья.
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Элина Позднякова