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На 74-м году жизни умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев

24 июля 2023, 21:24

Фото: РИА Новости/Константин Ившин

На 74-м году жизни после долгой болезни ушёл из жизни бывший глава Удмуртии Александр Соловьев. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Уточняется, что Соловьев был главой региона в период с 2014 по 2017 годы.

«В понедельник, 24 июля, в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской республики Александр Васильевич Соловьев», - говорится в сообщении.


Кроме того, принесло соболезнования родственникам усопшего.

Напомним, в октябре 2020 года Соловьев был приговорен судом к 10 годам лишения свободы за взятки на 139 миллионов рублей. Однако позже он был освобожден по состоянию здоровья.

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#Удмуртия
#глава
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Учёные рассказали об аномальных погодных условиях в мире
24 июля 2023, 20:41

Фото: iStock/appledesign

За прошедшую неделю рекордные погодные условия наблюдались по всему миру. «Аргументы недели» собрали данные и подвели итоги.
В Индии в результате стихийных бедствий затопило несколько городов, по улицам плавают крокодилы. В Европе, США и Китае объявлен красный уровень опасности из-за жары. Так в Греции ожидается самая высокая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране – 46 градусов по Цельсию. В Германии река Эльба обмелела настолько, что показались «голодные камни» – отметки, которые несколько веков ставили люди, сообщая о засухе и голоде. Продолжать список можно и дальше, но настолько аномальной погоды не наблюдалось уже много десятков лет.

Учёные предупреждают о грядущем продовольственном кризисе, вызванным засухой. Это сильно отразится на экономике многих стран мира, продукты резко поднимутся в цене, уточняет издание «Аргументы недели».

Кроме того, наносят вред природе и люди. В России внесли законопроект, разрешающий вырубать деревья, окружающие озеро Байкал. К счастью, нашлось много противников такого беспредела и принятие закона перенесли до сентября. Учёные из Академии наук России и совет Общественной палаты РФ пытаются противостоять данной ситуации, которая разрушит экосистему крупнейшего озера в мире.

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#погода
#аномалия
#кризис
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Российские школьники завоевали три золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
24 июля 2023, 20:05

Фото: istockphoto/Garsya

Ученики старших классов из российских школ завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й Международной олимпиаде по химии, проходившей в Цюрихе (Швейцария). В состязаниях участвовали 348 старшеклассников из разных стран.
Все четверо членов сборной команды России получили награды. Золотые медали завоевали Никита Перов (11-й класс, Республика Татарстан), Сергей Росляков (11-й класс, Москва) и Вадим Харисов (10-й класс, Республика Башкортостан). Серебряной медали был удостоен Алексей Михеев (10-й класс, Алтайский край), передает ТАСС.

Как рассказали в организационном комитете олимпиады, всего на состязания в Цюрих прибыли 89 делегаций. Соревновались в теоретических знаниях по химии и ставили лабораторные опыты 348 ребят. Следующая, 56-я химическая олимпиада пройдет в июле 2024 года в Саудовской Аравии.

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#олимпиада
#химия
#цюрих
#старшеклассники
#медаль
#Россия
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Подмосковные семьи получат детское пособие сразу за два месяца
24 июля 2023, 18:48

Фото: Минсоцразвития МО

В конце лета более 33 тыс подмосковных детей традиционно получат пособия сразу за два месяца – август и сентябрь. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
По её словам, это отличное подспорье в подготовке ребёнка к школе.
 
В Минсоцразвития Московской области напомнили, что размер пособия зависит от возраста ребёнка и статуса семьи. Оно составляет от 1,2 тыс до 8,5 тыс рублей.
 
Также в этом году по решению губернатора многодетные семьи с низкими доходами получат увеличенную выплату на школьную форму до 10 тыс рублей.
 
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#Минсоцразвития МО
#выплаты
#пособие
#вице-губернатор
#Ирина Каклюгина
#школьники
#дети
#родители
#Московская область
#Подмосковье
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Медведев предложил переименовать Twitter в V и Z
Медведев оценил смену логотипа Twitter, заявив, что где буква X, там и буквы V и Z
24 июля 2023, 18:38

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил смену логотипа Twitter на черно-белую букву Х, отметив, что там, где X, там и Z и V. Об этом он написал в своем аккаунте.
«Что, теперь X? Замечательно! Там, где X, там V и Z», - написал Медведев.
Ранее сообщалось, что владелец социальной сети Twitter обновил логотип мессенджера. Вместо голубой птицы, на сайте изображена черно-белая буква Х. По словам американского миллиардера, логотип социальной сети представлен не в окончательном виде и будет меняться. 

Накануне, Илон Маск расширил суточные лимиты на чтение постов в Twitter до 10 тысяч, объяснив свое решение необходимостью борьбы со «скрепингом». 

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#Медведев
#Twitter
#социальная сеть
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52% подмосковных теплосетей готово к зиме
24 июля 2023, 18:21

Фото: МинЖКХ МО

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы по состоянию на 21 июля проверили и подготовили к работе зимой 52% теплопроводов. Они участвуют в работе муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний теплосетей, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Тестирование теплопроводов повышенным давлением проводят в 58 муниципалитетах. Выявлено 140 утечек.
 
В семи муниципалитетах теплосети проверены полностью. Среди них - ЗАТО Восход, Зарайск, Лыткарино, Луховицы Павловский Посад, Протвино и Пущино. Сейчас гидроиспытания тепловых сетей в регионе продолжаются.

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#МинЖКХ МО
#теплосети
#подготовка
#зима
#Московская область
#Подмосковье
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Жители Подмосковья жалуются на новые автобусы
24 июля 2023, 18:19

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Подмосковные жители жалуются на неисправную систему климат-контроля в новых автобусах НЕФАЗ-5299. Издание «Вести Подмосковье» отправило запрос в АО «Мострансавто» и получило объяснение о причинах сложившейся ситуации.
Граждане неоднократно жаловались на систему климат-контроля в новых подмосковных автобусах. Они рассказывают о неработающих кондиционерах и сильном нагреве двигателя, создающем эффект бани на задних сиденьях.

Представители компании «Мострансавто» в беседе с изданием «Вести Подмосковье» подтвердили наличие неисправностей на части автобусов. Они направили на завод-изготовитель просьбу о проведении гарантийного ремонта транспорта в кратчайшие сроки.

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#Подмосковье
#траспорт
#Мострансавто
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В Белгородской области власти не станут полностью восстанавливать дорогие особняки
Гладков: Власти Белгорода не будут ремонтировать пострадавшие от обстрелов дома богатых жителей
24 июля 2023, 18:18

Фото: сайт Кремля

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгородские власти не будут выделять средства на восстановление пострадавших при обстрелах домов состоятельных жителей.
Об этом он заявил в ходе совещания с государственными должностными лицами региона. 

Гладков пояснил, что домовладения с бассейнами, дорогими автомобилями и аквариумами, регион не сможет восстановить в полном объеме. Глава области отметил, что кровля и окна разрушенных от обстрелов домов, будут восстановлены в полном объеме. По его словам, помочь людям, которые имеют доход ниже среднего и средний, необходимо помочь прежде всего. 

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#Белгородская область
#Гладков
#восстановление домов
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В России создали экипировку для одновременной защиты от огня и мороза
24 июля 2023, 18:17

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Ученые и техники из Санкт-Петербурга разработали пробные образцы специальной одежды для пожарных и спасателей, работающих в Арктике. Экипировка не воспламеняется даже при температуре 450 градусов, а внутренняя поверхность снабжена согревающими элементами из углеродных нанотрубок.
Новые изделия были протестированы во время Межведомственного опытно-исследовательского учения «Безопасная Арктика - 2023». По словам заместителя начальника Университета Государственной противопожарной службы (СПб УГПС МЧС РФ) по научной работе Ольги Зыбиной, при испытании в огневом симуляторе с температурой свыше 450 градусов Цельсия внешний защитный слой экспериментального образца экипировки не воспламенился и сохранил свою целостность в течение всего времени тестирования, передает ТАСС. Имелись только локальные потемнения.

Испытания показали перспективность использования такой спецодежды сотрудниками экстренных служб, работающих в условиях Крайнего Севера. В ближайшее время разработчики надеются выйти на серийное производство противопожарной и одновременно согревающей экипировки.

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#петербург
#экипировка
#одежда
#тест
#арктика
#пожарные
#спасатели
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На первом этапе благоустройства Химкинского лесопарка облагородят 50 га
24 июля 2023, 18:09

Фото: администрация г. о. Химки

В Химкинском лесопарке на 35% завершён первый этап благоустройства. Там уже обустроили дорожно-тропиночную сеть, демонтировали и вывезли бетонные плиты.
До конца года планируется открыть велодорожки и лыжероллерную трассу, установить лавочки, навесы, урны, подключить видеонаблюдение по программе «Безопасный регион», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.    
«В рамках первого этапа мы благоустраиваем почти 50 га Химкинского лесопарка. Об этом нас просили жители. Концепция – максимально сохранить природу, добавить освещение, удобные дорожки, игровые и спортивные площадки. Все пожелания химчан мы учли. Первый этап благоустройства завершим в будущем году», – отметил глава городского округа Дмитрий Волошин.
 Он добавил, что работы проводятся в рамках губернаторского проекта «Парки в лесу».

 Второй этап благоустройства начнется в 2024 году. Будут проведены работы у входной группы, в административном здании, у амфитеатра и на парковках. 

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#Химки
#лесопарк
#благоустройство
#Дмитрий Волошин
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковье ищет медработников