На 80 подмосковных станциях поставили камеры для фиксации нарушений перехода путей

Фото: Минтранс МО
Камерами фиксации нарушения правил перехода через железную дорогу с начала года оборудовали более 30 подмосковных железнодорожных станций. Всего такие устройства установлены более чем на 80 станциях региона. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
По данным министерства, на железной дороге региона с начала 2023 года зафиксировали более 130 случаев гибели людей, 46 из них – на переходах через пути.
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