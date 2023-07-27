На 85-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Дробышева

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
«Сегодня ночью не стало народной артистки России, уникальной творческой личности Нины Ивановны Дробышевой. Потеря невосполнима. Скорбим. Соболезнуем родным и близким», - говорится в Telegram-канале театра.В сообщении также отметили масштаб таланта Дробышевой. Её работы стали легендарными и вошли в историю отечественного театра, а ее роли на экране навсегда останутся в «золотом фонде» кинематографа.
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