На 90-м году жизни скончался бывший министр культуры СССР Захаров

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Ушёл из жизни бывший министр культуры СССР Василий Захаров, об этом «РИА Новости» рассказал Михаил Лавров, внук соратника Захарова Вадима Медведева.
«Семнадцатого октября, позавчера, это произошло. Похороны в субботу в 11.30», - рассказал агентству Лавров.
Однако, о причине смерти Захарова Лавров ничего не сказал.
Бывший советский министр культуры награжден двумя орденами - «Трудового Красного Знамени» и «Орденом Дружбы народов».
С 1990 года он занимал должность советника-посланника посольства СССР в СФРЮ/посольства Российской Федерации в СРЮ, а в отставку вышел почти 20 лет назад - 1994 году.
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