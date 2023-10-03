На Афанасовском шоссе в Мытищах начали строить два перехода

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Сейчас строители проводят погружение пробных свай под опоры будущих переходов. Также продолжается строительство первого съезда на примыкании к Дмитровскому шоссе. Параллельно идут работы по переустройству инженерных коммуникаций.
Реконструкция шоссе позволит связать Дмитровское и Ярославское шоссе, что улучшит транспортную доступность жилых кварталов Мытищ. Завершить работы планируют в октябре будущего года.
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