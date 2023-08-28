На Алтае нетрезвый пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов

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В Алтайском крае предъявлено обвинение авиадебоширу. Нетрезвый мужчина во время полета пытался ворваться в кабину пилотов.
Следствие установило, что пассажир грубо нарушил общественный порядок, тем самым создав на борту ситуацию, угрожавшую безопасности полета. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, обвиняемый предстанет перед судом. Дебоширу может грозить до семи лет лишения свободы.
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Александр Бойцов