На базе гимназии Примакова реализуется проект «Цифровая гимназия».

Гимназия им. Е.М.Примакова в Одинцовском округ является одним из флагманов системы образования подмосковного региона, на базе которого завершается формирование кластера гуманитарного профиля.
Сегодня, 1 сентября, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр иностранных дел России Сергей Лавров посетили торжественную линейку в гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцовском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Партнёрами гимназии Примакова являются ведущие ВУЗы страны — МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, МФТИ.
В педагогический составе гимназии Примакова входят 170 российских и зарубежных преподавателей, среди которых призёры и победители профессиональных конкурсов «Учитель года», «Педагогический дебют», «Учитель будущего», олимпиады учителей-предметников «Профи».
В гимназии обучение билингвальное — на русском и английском языках.
На базе гимназии с 2020 года реализуется проект «Цифровая гимназия», который основан на технологии смешанного обучения для детей, которые проживают в разных городах, а также для ребят, профессиональных спортсменов и лауреатов престижных музыкальных конкурсов, которые не могут каждый день посещать школу.
Гимназия Примакова ведёт сотрудничество с Федерацией шахмат Московской области, Академическим музыкальным училищем при Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией синхронного плавания России.
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Партнёрами гимназии Примакова являются ведущие ВУЗы страны — МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, МФТИ.
В педагогический составе гимназии Примакова входят 170 российских и зарубежных преподавателей, среди которых призёры и победители профессиональных конкурсов «Учитель года», «Педагогический дебют», «Учитель будущего», олимпиады учителей-предметников «Профи».
В гимназии обучение билингвальное — на русском и английском языках.
На базе гимназии с 2020 года реализуется проект «Цифровая гимназия», который основан на технологии смешанного обучения для детей, которые проживают в разных городах, а также для ребят, профессиональных спортсменов и лауреатов престижных музыкальных конкурсов, которые не могут каждый день посещать школу.
Гимназия Примакова ведёт сотрудничество с Федерацией шахмат Московской области, Академическим музыкальным училищем при Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией синхронного плавания России.
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Алиса Сергиенко